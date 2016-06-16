İşçi Partili İngiliz kadın vekil Jo Cox öldürüldü

İngiltere'de İşçi Partili milletvekili Jo Cox, Leeds kenti yakınlarındaki Birstall köyünde saldırıya uğradı. Seçim bölgesinde saldırıya uğrayan Cox, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Reuters, seçim bölgesinde saldırıya uğrayan AB yanlısı Cox'un hem bıçaklandığını hem de silahla vurulduğunu bildirilmişti.



Bir görgü tanığı, Cox'a iki el ateş edildiğini söylemişti. Cox, saldırının ardından helikopterle Leeds kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Polis, saldırıda 40-50'li yaşlarındaki bir erkeğin de hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Şüpheli gözaltına alındı

West Yorkshire polisi saldırının ardından 52 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medyada yer alan yorumlarda olayın bölgede büyük paniğe yol açtığı belirtilirken, çok sayıda polis ekibinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda olayın bölgede büyük paniğe yol açtığı belirtilirken, çok sayıda polis ekibinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

İki çocuk annesi Cox'a yönelik saldırı İşçi Partisi'nde de şok yarattı. Partinin Genel Başkanı Jeremy Corbyn 'büyük bir şok' yaşadığını söyledi.

Seçim çalışmaları askıya alındı

Milletvekili Jo Cox'un silahlı saldırıya uğraması sonrası Avrupa Birliği yanlısı kampanya askıya alındı. AB yanlısı kampanyayı yürütenlerin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bütün kampanya çalışmaları askıya alındı. Dualarımız Jo Cox ve ailesiyle" denildi.

Başbakan Cameron'dan açıklama

İngiltere Başbakanı David Cameron da saldırı sonrası Cebelitarık'ta yürüttüğü referandum kampanyası çalışmalarını askıya aldığını açıkladı.