İngiliz milletvekili David Amess'i öldüren Ali Harbi Ali, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'de, 15 Ekim 2021 tarihinde, Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden David Amess'i öldürmekle yargılanan 26 yaşındaki Ali Harbi Ali, 'cinayet' ve 'terör eylemine hazırlık' suçlarından müebbet hapse mahkum edildi.

Reuters'ın haberine göre; Ali, duruşmada cinayetten pişmanlık duymadığını ve milletvekili Amess'in, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına verdiği desteğin intikamını alma gerekçesiyle ölmeyi hak ettiğini savundu.

Ali, dedektiflere, yıllarca bir milletvekilini öldürmeyi planladığını; daha önce Parlamento Evlerinde ve kabine bakanı Michael Gove da dahil olmak üzere diğer iki milletvekilinde keşif yaptığını söyledi.

Savcılar, duruşma esnasında Ali Harbi Ali'nin 'bağlı, fanatik ve radikal İslamcı bir terörist' olduğunu belirtti.

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan Polis Komiser Yardımcısı Matt Jukes, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün müebbet hapis cezasına çarptırılan adamın soğuk, hesaplı ve tehlikeli bir kişi olduğu ortada. David'in öldürülmesi demokrasiye bir saldırıydı; teröristlerin galip gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

David Amess'in ailesinin cezadan dolayı hiçbir sevinç duyamadığını söyleyen Jukes'un okuduğu bildiride; ailenin,"Bizim muhteşem eşimiz ve babamız, korkunç ve vahşi bir saldırıyla elimizden alındı; bunu hiçbir şey telafi edemez. Hayatımızın geri kalan her gününde mücadele edeceğiz, uyumadan önceki son düşüncemiz her zaman David olacak. Kaybettiğimiz adam için sonsuza dek gözyaşı dökecek ve bu trajediyi asla atlatamayacağız" dediği bildirildi.

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