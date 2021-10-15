İngiliz milletvekili David Amess bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

UK Parliament Sir David Amess

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Essex bölgesi polisi, Amess'in öldürüldüğünü, olayla ilgili 25 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea kasabasında bıçaklı saldırı ihbarının öğle saatlerinde geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını ifade etti.

69 yaşındaki Amess, Southend West bölgesinden milletvekili seçildi. Amess saldırı sırasında Belfairs'te bir kilisede seçmenleriyle görüşüyordu.

Olay yerindeki bir görgü tanığı LBC radyosuna, polisin binadan bir kişiyi çıkarıp polis aracına bindirdiğini gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Beş dakika içinde binadaki birinin defalarca bıçaklandığı haberini aldık. Çok acı verici bir olay" dedi.

Essex Polisi olayla ilgili başka bir şüpheli olmadığını belirtti.

Polis açıklamasında, Amess'in olay yerinde yaralı halde bulunduğu, acil ekiplerin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. 25 yaşındaki şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'de 2016 yılında uğradığı saldırıda öldürülen milletvekili Jo Cox'un eşi Brendan Cox, Amess'in uğradığı saldırı için "alçakça" dedi. İngiltere eski başbakanı David Cameron da Amess'in ailesine başsağlığı diledi.