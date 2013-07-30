İngiliz mahkemesinden Turkcell için Çukurova'ya ek süre

İngiltere Yüksek Mahkemesi Privy Council, Çukurova ile Altimo arasındaki davada Çukurova’nın Turkcell hisselerini 1,565 milyar dolar ödeyerek satın alması için verdiği 60 günlük süreyi belirli bir hesap kesim tarihi olmaksızın uzattı.

Mahkeme şartlarda bir değişim olması durumunda ya da 1 Aralık 2013’den sonraki herhangi bir tarihte taraflara bir hesap kesim tarihi belirleme başvurusu yapmak için ise hak tanıdı. Ayrıca ödemenin faiz oranı Londra Bankalar Arası Faiz Haddi üzerinden yüzde 8’de sabitlendi.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Privy Council kararını alırken Altimo’nun Çukurova Holding aleyhinde TeliaSonera ile birlikte New York’ta açtığı davayı da göz önünde bulundurdu.

TeliaSonera ile Altimo işbirliği yaptı

Çukurova Grubu'nun TeliaSonera ile arasında geçmişe dayanan bir dava süreci bulunuyor. Uluslararası Ticaret Odası'na bağlı tahkim mahkemesi Eylül 2011'de TeliaSonera ile yaptığı hisse satış anlaşmasının şartlarına uymadığı gerekçesiyle Çukurova Holding'in TeliaSonera'ya 932 milyon dolar artı faizi kadar tazminat ödemesine karar vermişti. Daha sonra Sonera Altimo ile yaptığı bir anlaşma ile bu parayı Rus şirketle birlikte temin etme ve elde edilen geliri paylaşma kararı almıştı. Altimo bu ödeme kararını 2012 yılının Eylül ayında New York’da mahkemeye taşımış ve davadan zaferle ayrılmıştı.

Klasik bir talep değil

Privy Council uzatma kararını açıklarken Altimo’nun New York mahkemesinde Sonera ile ortaklaşa açtığı ikincil davanın tek nedeninin Çukurova’nın hisseleri geri almasını engellemek olduğunun şüphesiz olduğunu söyledi.

Privy Council kararında Altimo’nun Çukurova’dan hisseler karşılığında büyük bir miktar alma hakkını elde ettiğini ve normalde bu parayı temin etmek için elinden geleni yapmasının bekleneceğini ancak durumun bu olmadığını çünkü hisselerin belirlenen bedelden çok daha fazla ettiğini dile getirdi.

Mahkeme bu nedenle Altimo’nun New York’da açtığı davanın sadece kendi çıkarlarını korumak için olduğunu belirtti ve Çukurova’nın uzatma süresi talebinin bu nedenle klasik bir uzatma talebi gibi ele alınamayacağını söyledi.

Mahkeme, Altimo’nun bilinçli olarak ve ciddi bir biçimde Çukurova Holding’in ödeme yapma girişimlerini engellemeye çalıştığını belirtti.

New York’daki mahkemenin engellemelerinin Çukurova’nın ödeme yapmasını imkansız hale getireceğinin söylenemeyeceğini belirten mahkeme yine de istenilen uzatmanın Altimo’ya karşı bir önyargı da yaratmayacağını dile getirdi. Ödeme tarihinin 9 Eylül 2013’den daha sonraki belirli bir tarihe ertelenmesi belirsizliğe ve aşırı hızlı uygulamalara neden olabilir diyen mahkeme ucu açık bir ödeme tarihinin bu şartlarda iki taraf için de daha tatmin edici olacağı kararına vardı.

Privy Council 30 Ocak tarihinde, Çukurova Grubu'nun dava konusu olan yüzde 13,81 hisseyi gereken ödeme ve şartları yerine getirmesi halinde geri alabileceğine karar vermiş, 9 Temmuz’da görülen bir davada ise ödeme tarihi 9 Eylül olarak kararlaştırılmıştı.

Privy Council nihai kararı verecek

Çukurova, 2005 yılında Altimo ile 3,3 milyar dolarlık bir finansman paketi oluştururken, paket kapsamında Altimo dolaylı olarak yüzde 13,22'lik Turkcell hissesini 1,6 milyar dolara satın almıştı. Altimo ayrıca yaklaşık yüzde 13,8'lik Turkcell hissesi üzerine de Çukurova'ya 1,7 milyar dolarlık kredi karşılığında rehin koymuştu.

Çukurova bu paket kapsamında yaklaşık 350 milyon dolarlık borç geri ödedikten sonra, Altimo kalan 1,35 milyar dolarlık borcun geri ödenmesinde Çukurova'nın birden fazla defa temerrüde düştüğünü iddia ederek, tarafların arasındaki sözleşme uyarınca yetkili yer mahkemesi olan British Virgin Adaları'nda davalar açmıştı. Dava temyiz süreci sonrası, nihai kararı verecek olan Privy Council'e taşındı.

Hisse yapısı karmaşık

Turkcell İletişim Hizmetleri'nin ana hissedarı olan Turkcell Holding'de çoğunluk hissedar Cukurova Telecoms Holding (CTH). CTH'de Altimo'nun yüzde 49, Çukurova'nın ise yüzde 51 hissesi bulunuyor. Turkcell Holding'de ise CTH'nin yüzde 53, TeliaSonera'nın ise yüzde 47 payı bulunuyor. Turkcell İletişim Hizmetleri'nde ise dolaylı olarak ise TeliaSonera'nın yaklaşık yüzde 37, Çukurova Holding'in yüzde 13,81, Altimo Grubu'nun ise yüzde 13,22 hissesi var.