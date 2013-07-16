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Karamehmet, Turkcell ödemesi için ek süre istedi

Çukurova Holding, Turkcell'in kontrol hissesine ilişkin Altimo ile arasındaki davada yapacağı ödeme için süre uzatımı istedi

16 Temmuz 2013 17:52

İngiltere Yüksek Mahkemesi Privy Council, Çukurova Holding'in, Turkcell'in  kontrol hissesine ilişkin Altimo ile arasındaki davada Altimo'ya yapacağı ödeme için süre uzatımı istediğini açıkladı

Çukurova, söz konusu başvuruyu Turkcell'in diğer ortak TeliaSonera'nın  New York mahkemesinde bu hisseler için aldırdığı tedbir kararı için gidilen temyizin sonucunun beklenmesi amacıyla yaptı.

Privy Council 9 Temmuz tarihinde, Altimo'nun kredi anlaşmasından kaynaklanan borç nedeniyle el koyduğu ve Turkcell'in yüzde 13.81 hissesine ilişkin davada Çukurova'nın hisseleri geri almak için Altimo'ya 1.565 milyar doları 60 gün içinde ödemesini kararlaştırmıştı.

 

‘ABD’nin beklenmesi talep edildi’

 

Privy Council'den bugün yapılan açıklamada, "Çukurova ABD Temyiz Mahkemesi'nde bekleyen temyiz sürecinin çözümlenmesine kadar süre uzatımı ve Altimo'ya 9 Temmuz 2013'ten temyiz kararının verildiği süreye kadar hiçbir faiz ödenmemesi için başvuruda bulundu" denildi.

Çukurova Grubu'nun Turkcell'in en büyük hissedarı TeliaSonera  ile bir hisse devir anlaşması nedeniyle yaşadığı dava sürecinde, Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Heyeti Eylül 2011'de, TeliaSonera lehine 932 milyon dolar tazminat artı faiz ödenmesini kararlaştırmıştı.

 

Mahkeme tarafları dinleyecek

 

TeliaSonera, Çukurova'nın bu borcunu ödemek için girişimde bulunmadığını geçen haftaki Privy Council kararı sonrası tekrarlarken, ABD'de New York mahkemesinin Çukurova'nın bu yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayabilecek varlıklarını satmasını, devretmesini, üzerlerine ipotek ve rehin konulmasını men ettiğini vurgulamıştı.

Privy Council açıklamasına göre, mahkeme heyeti 23 Temmuz'da İngiltere saati ile 10: 30'da bu konuda tarafları dinleyecek. Bu oturum canlı yayınlanmayacak. Öte yandan, ek süre istenmesinin ardından Turkcell hisseleri ikinci seans başında yüzde 2.15 düşüşle 11.4 liraya kadar geriledi.

 

 

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