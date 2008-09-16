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Spor

'İngiliz kulüpleri domine edecek'

Chelseali Michael Ballack, Chelsea’nin Bordeaux ile yapacağı mücadele öncesi Premier league kulüplerinin Şampiyonlar Ligi’ni domine edeceklerine inandığını söyledi.

16 Eylül 2008 03:00



Chelsea orta sahası Michael Ballack, Chelsea’nin Bordeaux ile yapacağı mücadele öncesi Premier league kulüplerinin Şampiyonlar Ligi’ni domine edeceklerine inandığını söyledi. 

Michael Ballack ve Chelsea geçen yıl Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmaya çok yaklaşmışlar ancak penaltılarla kaybetmişlerdi.

Geçtiğimiz yıl yarı finalde 3 İngiliz kulübünün bulunması, son dört finalde de en az bir İngiliz kulübünün bulunması Avrupa futbolunda güç dengelerinin nerede olduğunu gösteriyor.

Daily Mail’e konuşan Ballack bunun bu sezon da devam edeceğini söylüyor.

“Bence İnter, Real Madrid ve Barcelona oldukça güçlüler ancak yine İngiliz dominasyonu olursa bu sürpriz olmaz”

“Dört ekibinin de bu kupada büyük tecrübesi var ve bu baskıyı kaldırabiliriz”

“Takımın bütün önemli oyuncularını elimizde tuttuk ve Deco ile Bosingwa gibi iki önemli oyuncuyu da kadromuza kattık. Daha güçlü bir takım haline geldik”

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