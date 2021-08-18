İngiliz komedyen Sean Lock kansere yenik düştü

İngiliz komedisinin önde gelen isimlerinden Sean Lock'un cilt kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Ölüm haberini ünlü komedyenin menajeri verdi.
Anoushka Nara Giltsoff ile evli ve 3 çocuk babası olan Sean Lock, iyi bir stand-up komedyeniydi. 8 Out of 19 Cats, 15 Storeys Hig ve The Last Leg gibi şovlarda boy gösterdi.
58 yaşındaki Lock'un hayatını evinde kaybettiği ve son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.
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Sean Lock kimdir?
Woking'de doğan Sean Lock, 1980'li yıllarda okulu bırakarak inşaatlarda çalışmaya başladı.
Ölümüne neden olan cilt kanserine de bu dönemde yakalandı.