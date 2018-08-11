İngiliz kedisi 'Moka', kafenin maskotu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta kafe işletmecisi Yücel Akkuş\'un \'Moka\' adını verdiği İngiliz British Shorthair cinsi kedi, iş yerinin maskotu oldu. Müşteriler \'Moka\' ile yakından ilgileniyor.

Kentte yaklaşık 6 ay önce açılan kafeye farkındalık katması için işletme sahibi Yücel Akkuş, British Shorthair cinsi kedi aldı. Akkuş, kedisine bir çeşit kahve türü olan \'Mocha\'dan esinlenerek \'Moka\' adı adını verdi. 1 yaşındaki Moka, kafeye gelen müşterilerin ilgi odağı oldu. İşletme sahibi Yücel Akkuş, \"Moka isimli kedimizi de insanların hayvan sevgisini dayanarak kafemize bir maskot olarak aldık. İstanbul\'dan özel olarak eğitilmiş çiftlikten aldık. Bizim çalışanlarımız da bir kahve markası olan Moka ismini verdiler. Kedimizi çok duygusal ve kendini sevdirmeye çalışır. Kendini sevdirmediğini anladığı esnada, sevdirmek için masa masa dolaşır. İnsanlara kendi sevdirmek için onlara yaklaşır. Sevilmediği anladığı zaman hüzünlenir ve uyumaya çalışır. Tokat\'ta tek şu an Moka. Bizim bu kedimizi sevmek için gelen birçok müşterimiz var. Müşterilerimiz gelip saatlerce seviyorlar, bizler de bundan mutlu oluyoruz. Kafenin maskotu olduğu için çok müşterisi var. Akşamları buradan alıp evine götürmek isteyen bile var. Ama izin vermiyoruz. Müşterilerin yüzde 80\'i memnun kalıyor\" dedi.

\'STRES ALIYOR\'

Kafe müşterisi Ceren Kaan ise \"Hayvanları çok seviyorum. Tokat\'ta sadece bu kafede var böyle bir kedi. O yüzden burayı tercih ediyorum. Moka\'yı sevmek için buraya geliyorum. Çok uslu bir kedi ve insana huzur veriyor\'\' diye konuştu.

Moka için kafeye geldiğini söylen müşterilerden Ahmet Demirağ da, \"Moka\'yı seviyoruz. Onun için geliyoruz. Çok uysal ve tatlı. Moka, çok cana yakın, her zaman müşterilerin kucağında oluyor. Acayip bir tüyü var. Stres alıyor\" dedi.



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