İngiliz kadının estetik ameliyatı sonrası ölümüyle ilgili araştırma

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki özel hastanede kalça kaldırma ameliyatı olan İngiltere vatandaşı Leah Cambridge\'nin (29) hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, araştırma başlatıldığını, ihmal tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Kalça kaldırma ameliyatı olmak için İzmir\'e gelen, 3 çocuk annesi, İngiliz Leah Cambridge, 26 Ağustos Pazar günü yapılan ameliyattan sonra gelişen komplikasyonların ardından pazartesi günü yaşamını yitirdi. Yakınlarının şikayetçi olmadığı Cambridge\'in cansız bedeni, ülkesine gönderildi. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, İngiliz kadının ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Hiçbir hekim ve hastane yetkilisinin böyle olay olmasını dilemeyeceğini vurgulayan Uzm. Dr. Salnur, \"Her girişimin bir riski var. Estetik girişim de olsa küçük bir boğaz ameliyatı ya da apandisit ameliyatı da olsa anestezi alınıyorsa ve cerrahi girişim varsa risk söz konusudur. Bu riskli durumla ilgili mutlaka hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmiş olmalı. Onların da bunu kabul etmiş olmaları lazım. Ama bu böyle midir; biz araştırıyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak mutlaka bunu araştırmamız gerekiyor. Her girişimin bir komplikasyonu olabilir. İstenmeyen durumlarla ilgili gerekli müdahalelerin yapılmış olması önemlidir. Gerekli tedavinin yapılıp yapılmadığı önemlidir. Bunlar da ancak bir araştırma ile ortaya çıkar. Dün basının bildirimini bir ihbar kabul ettik. Çünkü bize herhangi bir şikayet gelmedi ve hasta yakını başvuru yapmadı. Araştırma neticesinde nedenler ortaya çıkacak. Hiçbir vatandaşın böyle bir durum yaşamasını arzu etmeyiz. Bir ihmal varsa gereken yapılacak\" dedi.

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