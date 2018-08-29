İngiliz kadın, İzmir'de geçirdiği kalça büyütme ameliyatı sonrası öldü

Leah Cambridge isimli İngiliz kadın, İzmir’de bulunan bir klinikte geçirdiği kalça büyütme operasyonu sonrası hayatını kaybetti. Üç çocuk sahibi Cambridge, yaşadığı Leeds'te güzellik uzmanı olarak çalışıyordu.

The Sun'da yer alan habere göre, İzmir'de bulunan ve kozmetik operasyonlar gerçekleştiren bir klinikte kalça büyütme operasyonu geçiren Leah Cambridge operasyondan kısa bir süre sonra öldü.

Hayatını kaybeden kadının erkek arkadaşı Scott Franks verdiği röportajda, "İki gün öncesine kadar mutluydum, şu an sonsuza kadar kalbi kırık bir adam olarak kalacağım" dedi.

Franks, konu ile ilgili açıklama beklediklerini ve Cambridge'i İngiltere'ye getirmek için uçak ayarlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Karın bölgesinde bulunan yağların alınarak kalçaya enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen operasyonlar konusunda uzmanlar, sanılanın aksine bu tip operasyonların risksiz olmadı ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.