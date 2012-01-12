T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İngiliz kadın 'iki vajinam var' dedi

İngiltere'de bir kadın televizyonda katıldığı sabah programında büyük şaşkınlık yaratan bir açıklamada...

12 Ocak 2012 02:00

T24 - İngiltere'de bir kadın televizyonda katıldığı sabah programında büyük şaşkınlık yaratan bir açıklamada bulundu... 



Hazel Jones adındaki kadın İngiliz ITV1 kanalındaki This Morning (Bu Sabah) programında iki vajinası olduğunu açıkladı.

Kadınlar doğduğunda rahimleri iki tüpe benzer bir şekilde olurken zamanla tek rahim şeklini alıyor. Hazel'de bu olay gerçekleşmemeiş. Vücudunda iki vajina ve iki döl yatağı oluşmuş. Doktorlar bu durumun çok nadir gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Bu durumu eğlenceli olarak nitelendiren Hazel ise görmek isteyen her kadına gösterdiğni söyledi. Regl olduğunda sırasıyla iki vajinasından da kan geldiğini ifade eden Hazel, regl dönemlerinin çok ağır geçtiğini kaydediyor. Hazel televizyondaki açıklamasında bakireliğini iki kere kaybettiğini sözlerine ekliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24