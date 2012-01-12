İngiliz kadın 'iki vajinam var' dedi

T24

Hazel Jones adındaki kadın İngiliz ITV1 kanalındaki This Morning (Bu Sabah) programında iki vajinası olduğunu açıkladı.Kadınlar doğduğunda rahimleri iki tüpe benzer bir şekilde olurken zamanla tek rahim şeklini alıyor. Hazel'de bu olay gerçekleşmemeiş. Vücudunda iki vajina ve iki döl yatağı oluşmuş. Doktorlar bu durumun çok nadir gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Bu durumu eğlenceli olarak nitelendiren Hazel ise görmek isteyen her kadına gösterdiğni söyledi. Regl olduğunda sırasıyla iki vajinasından da kan geldiğini ifade eden Hazel, regl dönemlerinin çok ağır geçtiğini kaydediyor. Hazel televizyondaki açıklamasında bakireliğini iki kere kaybettiğini sözlerine ekliyor.