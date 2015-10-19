İngiliz kadın gazeteci Atatürk Havalimanı'nda ölü bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bir İngiliz kadının İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Eski bir BBC çalışanı olan 50 yaşındaki Jacky Sutton'ın havalimanındaki tuvaletlerden birisinde bulunduğu belirtiliyor. Jacky Sutton'ın ölüm nedeni ise belirsiz. Doğan Haber Ajansı, Jacky Sutton'ın Erbil'e giden uçağı kaçırdığını, yeni bilet almak için yeterli parası olmayan yolcunun bir süre ağladıktan sonra tuvalette kendini astığını iddia etmişti.

Londra merkezli Savaş ve Barışta Muhabirlik Enstitüsü, Irak masası başkanvekili olarak görev yapan Sutton, Irak'ın Erbil kentine İstanbul üzerinden aktarmayla gidiyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sutton ailesine psikolojik yardım sağlandığını da açıkladı.

BBC muhabiri Ben Ando, Cumartesi günü Londra'dan yola çıkan Sutton'ın, İstanbul Havalimanı'na indiğini ve Erbil uçağına aktarma yapmak için 2 saati bulunduğunu aktarıyor.

Ando, Sutton'ın zamanında uçağa yetişemediğini de belirtiyor ve "Yeni bir bilet alacak parasnın olmadığı yönünde haberler var. Aradan birkaç saat geçtikten sonra da tuvalette ölü halde bulunmuş" diyor ve Jacky Sutton'ın başına tam olarak ne geldiğinin bilinmediğini söylüyor.

Doğan Haber Ajansı, Sutton'ın 00.15'teki Erbil uçağını kaçırdıktan sonra transit yolcu bankosuna gittiğini aktardı. Ajansın haberinde Sutton'a yeni bilet alması gerektiği söylenince İngiliz kadının bir süre ağladıktan sonra dış hatlar terminali geliş katındaki tuvalete gittiği ifade ediliyor.

Haberde "Ayakkabılarının bağcıklarını çözerek kendisini tuvalet kapısının arkasındaki askıya asan Sutton’un intihar etti tuvalete giren 3 Rus yolcu tarafından fark edildi" deniyor.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin sonrasında Sutton'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'Çok iyi bir dosttu'

Jacky Sutton, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Arap ve İslami Çalışmalar Merkezi'nde doktora çalışmalarını yürütüyordu. Araştırmalarında Irak ve Afganistan'daki kadın medya çalışanlarına uluslararası destek imkanları üzerine yoğunlaşmıştı.

Arap ve İslami Çalışmalar Merkezi Direktörü Amin Saika, "Başarılı doktora öğrencimizin trajik ölümü karşısında büyük bir şok yaşıyoruz ve üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Saikal, Jacky Sutton için "O sadece çok iyi bir araştırmacı değildi, aynı zamanda çok iyi bir dost ve iş arkadaşıydı. Merkezimizin çalışmalarına olağanüstü katkılar sağlamıştı" dedi.

Londra merkezli Savaş ve Barışta Muhabirlik Enstitüsü, çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki yerel gazetecileri desteklemeyi hedefleyen bir kuruluş.

Enstitünün eski Irak masası başkanı Ammar Al Shahbander, 2 Mayıs'ta Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.