T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiliz jetleri Kıbrıs'tan havalandı

İngiltere'ye ait iki savaş jeti Irak'taki IŞİD hedeflerini vurmak için Kıbrıs'tan havalandı.

27 Eylül 2014 19:36


İngiltere parlamentosunun hava saldırılarına onay vermesinin ardından bugün iki savaş jeti Irak’taki IŞİD hedeflerini vurmak üzere Kıbrıs’tan havalandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı “Parlamentonun dün verdiği onayın ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Tornado savaş uçaklarının Irak üzerinde uçmakta olduğunu ve uygun hedefler tespit edildiği takdirde saldırı halinde olacaklarını doğruluyoruz” açıklamasını yaptı.

Jetlerin Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye ait Ağrotur hava üssünden havalandıkları belirtiliyor. İngiltere'ye ait 6 adet Tornado tipi savaş jeti ağustos ayında Kıbrıs'a konuşlandırılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irak IŞİDKıbrısSavunma BakanlığıKraliyet Hava KuvvetleriTornadoIrakAğroturWelle Türkçe Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24