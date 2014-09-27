İngiliz jetleri Kıbrıs'tan havalandı



İngiltere parlamentosunun hava saldırılarına onay vermesinin ardından bugün iki savaş jeti Irak’taki IŞİD hedeflerini vurmak üzere Kıbrıs’tan havalandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı “Parlamentonun dün verdiği onayın ardından Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Tornado savaş uçaklarının Irak üzerinde uçmakta olduğunu ve uygun hedefler tespit edildiği takdirde saldırı halinde olacaklarını doğruluyoruz” açıklamasını yaptı.

Jetlerin Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye ait Ağrotur hava üssünden havalandıkları belirtiliyor. İngiltere'ye ait 6 adet Tornado tipi savaş jeti ağustos ayında Kıbrıs'a konuşlandırılmıştı.