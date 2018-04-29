İngiliz itfaiyeciler kurtardıkları domuzların sosisini yedi

İngiltere'de bir ahırda çıkan yangından kurtarılan domuz yavruları, kendilerini kurtaran itfaiyecilere sosis olarak ikram edildi.

Wiltshire bölgesindeki bir ahırda 60 ton samanın alev almasıyla başlayan yangındar 18 domuz yavrusu ve iki dişi domuz kurtulmuştu.

Çiftliğin Müdürü Rachel Rivers tartışmalı bir adım atarak, 6 ay önceki yangından kurtulan hayvanlardan yapılan domuzları itfaiye görevlilerine sosis olarka hediye etti.

Rivers "Vejeteryanların bundan nefret edeceğine eminim" derken, itfaiyeciler sosislerin "mükemmel" olduğunu söyledi.

Hayvan hakları örgütü PETA ise yangından kurtulan domuz yavrularının, daha iyi bir hayatları olmadığına dikkat çekti.

PETA Sözcüsü Mimi Bekhechi, "İtfaiyecilere paket paket vejeteryan sosisler yollayacağız, böylece çektikleri tüm acıları dindirip, hakikaten kahraman olmanın ne anlama geldiğini görebilirler" dedi.

Yangından kurtarılmalarının ardından 6 ay kesilmeyen ve etleri için beslenen domuzlar sonunda kesildi ve sosis yapıldı. Daha sonra da sosisleri mangalda pişiren itfaiyecilere yollandı.

Verdiği hediyeyi savunan Rivers "Mezbahaneye gidene kadar o hayvanlara verebileceğim en kaliteli hayatı verdim. Sonunda üzülüyorsunuz ama onları itfaiyeciler için kesmek, teşekkür etmenin iyi bir yoluydu" diye konuştu.

İtfaiyeciler de sosisleri tavsiye ettiklerini belirtti ve "cömertliği nedeniyle" çiftçiye teşekkür ettiler.

Ancak daha sonra itfaiye yetkilileri, facebook sayfasından barbekü fotoğraflarını kaldırdı ve başka bir yorum yapılmayacağını belirtti.