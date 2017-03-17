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BBC Türkçe

İngiliz istihbaratı: Trump'ı dinlemedik

Kuruluşun, eylemlerine ilişkin iddiaları kabul etmek ya da reddetmekten uzak bir politikaya bağlı kaldığı biliniyor

17 Mart 2017 13:40

İngiltere'nin iletişim istihbarat örgütü GCHQ, ABD'deki başkanlık seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın telefonlarını dinledikleri yönündeki iddaları reddetti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, ABD'li televizyon kanalı Fox News'un iddialarına atıf yaparak, eski başkan Barack Obama'nın GCHQ'yu kullanarak Trump'ı dinlediğini savunmuştu.

GCHQ'nun yazılı açıklamasında ise, Spicer'ın bahsettiği iddiaların "saçma ve tamamen gülünç olduğu, dikkate alınmaması gerektiği" ifade edildi.

Sean Spicer, eski yargıç Andrew Napolitano'nun açıklamalarına ithafen, "Üç istihbarat kaynağı Fox News'a, Obama'nın emir komuta zincirini aştığını söyledi" demişti.

Spicer, Obama için "Ulusal Güvenlik Ajansı'nı (NSA) kullanmadı, CIA, FBI ya da Adalet Bakanlığı'nı da kullanmadı. GCHQ'yi kullandı" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da, New York'ta bulunan Trump Tower'ın gözetlendiğini açıklamış, ama iddialarına herhangi bir kanıt göstermemişti.

Perşembe günü, ABD Senatosu'ndan bir komite de seçimlerin öncesi ya da sonrasında Trump Tower'ın izlendiğine ilişkin herhangi bir delil olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey de, seçim kampanyası döneminde eski Başkan Barack Obama'nın, Donald Trump'ın telefonlarını dinlettirdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

GCHQ'dan bir sözcünün yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Medya yorumcusu Yargıç Andrew Napolitano'nun GCHQ'dan seçilmiş başkanın telefonunu dinlemesi istendiği yönündeki iddiaları anlamsızdır."

Yorumcular, İngiltere istihbarat kuruluşu GCHQ'nun çalışmalarına ilişkin bir habere doğrudan yanıt vermesinin olağandışı olduğunu söylüyor.

Kuruluşun, eylemlerine ilişkin iddiaları kabul etmek ya da reddetmekten uzak bir politikaya bağlı kaldığı biliniyor.

Güvenlik uzmanları, İngiliz istihbaratının Washington'la zehirli bir tartışmaya girmekten kaçınmakta kararlı olduğunu vurguluyor.

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