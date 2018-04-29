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BBC Türkçe

İngiliz iş insanları: Brexit'in ardından AB ile ticarette Türkiye'yi örnek alabiliriz

İngiltere'de şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin üye olduğu Direktörler Enstitüsü (Institute of Directors, IoD), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra AB ile ticaretinde Türkiye'yi örnek alan bir model geliştirmesini önerdi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de şirket yöneticilerinin ve girişimcilerin üye olduğu Direktörler Enstitüsü (Institute of Directors, IoD), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra AB ile ticaretinde Türkiye'yi örnek alan bir model geliştirmesini önerdi.

İngiltere'nin en eski iş dünyası örgütlenmelerinden bir olan 30 bin üyeli IoD'nin dün yayınladığı öneri, bugünkü The Daily Telegraph gazetesinin iş dünyası ekinin manşetinde ve The Times gazetesinde yer aldı.

IoD Türkiye'nin AB ile var olan kısmi gümrük birliği gibi yapının İngiltere'nin ticareti için en iyi sonucu vereceğini savunuyor.

"Brexit'i uyarlamak: İngiltere - AB ticaret çerçevesi için melez bir seçenek" başlıklı raporda IoD, İngiltere'nin belli sektörleri seçerek bu sektörlerde AB ile gümrük birliğine gitmesini öneriyor.

Bu sektörlerde İngiltere ile AB gümrük vergisi olmadan ticaret yapabilecek.

Öneriye göre İngiltere'nin diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarına katmak istediği ürün ve hizmetler ise gümrük birliğinde yer almayacak, böylece İngiltere bu sektörleri kapsayan serbest ticaret anlaşmaları imzalamakta özgür olacak.

IoD, endüstriyel ürünler ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ile gümrük birliği yapılmasını önerirken işlenmemiş tarım ürünlerinin dışarda bırakılmasını, böylece dünyanın en yoksul ülkelerinden işlenmemiş tarım ürünlerinin İngiltere'ye serbest ticaret anlaşmalarıyla getirilmesini önerdi.

IoD AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının diğer ülkelerin Türkiye pazarına erişim sağlamasına olanak sağlarken bunun tersine izin vermemesinin Türkiye'yi mağdur ettiğini söylese de, bunun gümrük birliği güncellemesi ile çözüleceğini, bu yüzden İngiltere'nin de benzer bir durumda mağdur olmayacağını ekledi.

Böylesi bir anlaşma sayesinde İngiltere'nin AB'ye kritik sektörlerdeki ihracatının etkilenmeyeceğini vurgulayan IoD, Türkiye ekonomisinin gümrük birliği anlaşmasının ardından hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

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