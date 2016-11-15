İngiliz hükümetinin Brexit'e ilişkin planı yok; ayrılık süreci için anlaşmaya varmak 6 ayı bulabilir

İngiltere'de basına sızan bir belgede, İngiliz hükümetinin, ülkenin AB'den çıkışına (Brexit) ilişkin bir planı olmadığı öne sürüldü. Bir Brexit planı üzerinde anlaşmaya varılması Başbakan Theresa May'in hükümeti içindeki bölünmelerden dolayı altı ayı bulabilir.

İngiltere başbakanı ve kabinesini desteklemeyle yükümlü Kabine Ofisi için bir danışman tarafından hazırlanan ve BBC ile The Times gazetesinin gördüğü belgeye göre, hükümet Brexit ile ilgili 500'den fazla proje üzerinde çalışıyor ve bu iş için 30,000 devlet memuru daha gerekebilir. Başbakanlık makamından yapılan açıklamada ise belgede yer alan iddiaları tanımadıkları belirtildi.

May'in makamından bir sözcü, "Bu bir hükümet raporu değil ve içinde yer alan iddiaları tanımıyoruz. Biz Brexit'i gerçekleştirmeye ve bunun başarılı olmasına odaklanıyoruz" dedi.

"Brexit Güncellemesi" isimli ve 7 Kasım tarihli belgede May, "olayı çözümlemek için kararları ve detayları kendisi belirlemekle" suçlanıyor.

Belgede Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ticaret Bakanı Liam Fox, Brexit Bakanı David Davis'ten oluşan bir grubun, Maliye Bakanı Philip Hammond ve Çalışma Bakanı Greg Clark'tan oluşan bir grup ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı bir Brexit stratejisi üretilemediği belirtildi.

Belgede ayrıca sanayideki "büyük oyuncuların", Nissan şirektine yapıldığı gibi Brexit'ten etkilenmeyeceklerine dair kendilerine de garanti verilmesi için hükümetin "başına silah dayayabilecekleri" görüşü yer alıyor.

May iki yıl sürecek Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini başlatacak olan, AB Lizbon antlaşmasının 50. maddesini Mart ayı sonu itibariyle devreye sokma sözü vermişti.

Ancak May, İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkisine ait planları hakkında henüz fazla bilgi vermiyor.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, belgenin resmi bir nitelik taşımadığını ve hükümetin talebi olmadan bir muhasebe danışmanlık şirketi tarafından hazırlandığını duyuruldu. İngiltere Başbakanı Theresa May geçen ay yaptığı açıklamada, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin 2017'nin mart ayı sonuna kadar devreye alınacağını bildirmişti. İngiltere'nin bu adımı atmasıyla AB'den ayrılış anlaşmasının şartlarının belirlenmesi için iki yıllık süreç de başlamış olacak.

23 Haziran'da yapılan AB referandumunda İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık halkının yüzde 51,9'u AB'den çıkışa destek vermişti. İngiliz hükümetinin sürdürülebilir bir Brexit planı oluşturamadığı iddiaları, özellikle yatırımcılar ve piyasalar tarafından dikkate değer bir belirsizlik olarak değerlendiriliyor. Uluslararası bankalar, uzun vadeli yatırımcılar ve piyasa aktörleri ülkenin 2020 yılında yapılacak genel seçime kadarki uzun vadeli projeksiyonunu görebilmeyi istiyor.