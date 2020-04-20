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İngiliz havayolu şirketi hükûmetten destek bekliyor: Aksi halde ayakta kalamayız

20 Nisan 2020 21:02

İngiltere merkezli havayolu şirketi Virgin Atlantic, ayakta kalabilmek için hükûmet desteğine ihtiyacı olduğunu açıkladı. Şirketin kurucularından Richard Branson, yardımı borç olarak istediklerini, şirketin geri ödeyeceğini ifade etti.

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