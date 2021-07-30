İngiliz haber ajansı Middle East Eye: Türkiye Büro Şefimiz Ragıp Soylu'nun telefonu Pegasus yazılımı ile hedef alındı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki haberleri takip eden Londra merkezli haber ajansı Middle East Eye’ın Türkiye Büro Şefi Ragıp Soylu’nun kişisel telefonunun İsrailli NSO Grubu tarafından geliştirilen casusluk yazılımı Pegasus tarafından hedef alındığı ortaya çıktı.

Uluslararası Af Örgütü’nün gerçekleştirdiği teknik analiz, telefonun NSO tarafından üretilen yazılım tarafından hedef alındığını tespit etti. Pegasus, telefonlara uzaktan erişerek, yazışmalara, elektronik postalara, fotoğraflara ulaşabiliyor.

Haziran ayında Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories 16 medya kuruluşuyla birlikte gerçekleştirdiği bir çalışmayla, yaklaşık 50 bin kişinin telefon numaralarının 2016’dan beri Pegasus aracılığıyla hedef alındığını ortaya çıkarmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Pegasus casus yazılımının Soylu’nun telefonunda Şubat ve Temmuz 2021 ayları içerisinde iMessage yoluyla sızarak tam 28 kez aktif olduğunu tespit etti.

Örgüt telefona casus yazılım yüklenmesi emrinin kim tarafından verildiğini teknik olarak tespit edemedi. Fakat hem Af Örgütü hem de bir araştırma gazetecilik kuruluşu olan Organize Suç ve Yolsuzluk Bildirim Projesi (OCCPR), Soylu’nun telefonunun 2019 yılında Suudi Arabistan tarafından hacklenecek kişiler listesine alındığını doğruladı. 2021’de Soylu’nun telefonu üzerinde gerçekleşen hacklemeyi Suudi Arabistan’ın gerçekleştirip gerçekleştiremediği tespit edilemedi.

Soylu yaptığı açıklamada, telefonuna ait verilerin yabancı kişilerde olmasından ya da NSO adlı şirketin bu verilere sahip olmasından dolayı saldırıya uğramış hissettiğini söyledi ve bu durumun, kaynaklarının güvenliğini de tehlikeye atmış olabileceğinden endişeli olduğunu belirtti.

Soylu şunları kaydetti:

“Suudi Arabistan’da yaşayan ya da NSO’da oturan kimi kişilerin izinsiz bir şekilde belgelerime, özel yazışmalarıma, elektronik postalarıma ve özel fotoğraflarıma ulaşabiliyor olması fikri beni oldukça öfkelendiriyor. Fakat telefonumda bulunan casus yazılımı bir açıdan da da Middle East Eye’da işimizi düzgün yaptığımızı gösteriyor. Bölgede gazetecilerin ve aktivistlerin seslerini kısmaya çalışan ülkelere hesap sormaya devam edeceğiz.”

Pegasus ile ilgili haberlerde Cemal Kaşıkçı cinayetini haberleştiren gazetecilerin hedef alındığı gördükten sonra durumdan şüphelendiğini ifade eden Soylu, “Bu durum beni şüphelendirdi, çünkü telefonum rastgele bir şekilde zaman zaman garip sorunlar çıkarıyordu. Bu yüzden OCCPR’dan listeyi görebilen bir editöre konuyu danıştım. Onlar da numaramın Suudi Arabistan tarafından 2019 yılında Pegasus listesine eklendiğini söyledi. OCCPR da telefonda teknik inceleme yapılması için beni Uluslararası Af Örgütü’ne yönlendirdi. Onlar da bir hafta süren inceleme sonucunda telefonun Pegasus tarafından hacklendiğini onayladı“ diye konuştu.

Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, hacklenmeyi kınadı ve bunun basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğunu söyledi.

NSO ve Londra'daki Suudi Büyükelçiliği, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.