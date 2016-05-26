İngiliz gençler AB'den yana



Britanya'daki Avrupa Birliği (AB) üyeliği referandumuna bir aydan az zaman kaldı. Alman Radyolarının Britanya muhabiri Stephanie Pieper ülkeyi boydan boya dolaşarak seçmenin nabzını tutuyor. Güneydeki Dover'de turuna başlayan Pieper'in ikinci durağı Londra. Referandum sadece başkentte yapılsa AB'den ayrılma tehlikesi kalmazdı. Londra'da yaşayanlar AB üyeliği avantajlarının çok daha ağır bastığının bilincindeler. Öncelikle iş dünyası ve gençler AB'de kalınmasından yanalar.

Avrupa pazarının önemi

Londra'nın batısındaki fabrika yeni yapılmış. Bromptom şirketi burada yılda 50 bin katlanır bisiklet üretiyor. Londra'nın batısındaki Greenford'da imal edilen bisikletler başkentin vazgeçilmez ulaşım araçlarından sayılıyor. AB ülkelerine yapılan ihracat da artıyor. Bromptom'un patronu Will Butler-Adams katlanır bisikletlerin yüzde 35'ini AB'deki ortak ülkelere sattıklarını ve ihracat sayesinde şirketi büyütebildiklerini anlatıyor.

Duyguların rekabeti

Butler-Adams Avrupa iç pazarının ihracatı kolaylaştırdığını, her ülkede aynı kuralların uygulandığını ve kıta Avrupa'sında işgücü bulmakta zorlanmadıklarını söylüyor. Birlik üyesi olmasının ülkesine ve şirketine yaradığını belirten 42 yaşındaki işadamı bürokrasiden şikayetçi olmasına rağmen, karşılığında dev Avrupa pazarında eşit koşullarla rekabet edebildiklerini söylüyor. Butler-Adams, “AB'den çıkmak sonumuz olmaz ama aptallık olur”, diyor. İngiliz işadamı yaklaşan halkoylamasının her iki tarafta da duyguları kabarttığını teslim ediyor ve argümanlara duygusal unsurların karıştığını ifade ediyor.

Çoğu Londralı öğrenci okul ve üniversiteye bisikletle gidiyor. Ama katlanır değil yarış bisikletiyle. İş dünyası gibi Londralılar ve gençler de çoğunlukla AB üyeliğinde kalınmasından yana. 19 yaşındaki Elliot AB'den kalınmasının son derece önemli olduğunu söylüyor. Felsefe öğrenimi gören Elliot AB üyeliğinin öncelikle gençlere kıta Avrupa'sında yüksek öğrenim ve çalışma imkânı sağladığını hatırlatıyor. Elliot için birkaç yıl başka bir Avrupa ülkesinde yaşayabilmek, örneğin Berlin'de kalabilmek önemli bir avantaj sayılıyor.

Bilinçli oy kullanabilmek

Arkeolog olmak isteyen kız arkadaşı India da AB vatandaşı kalmak istiyor. AB ülkelerinden gelenlerin Londra'yı renklendirdiğini belirten 21 yaşındaki India “AB üyeliği bütün İngiltere'de çeşitliliği arttırıyor. Ülkemizdeki farklı kültür çevreleri hakkında öğreneceğimiz çok şey var”, diyor.

24 yaşındaki Joshua genç seçmenleri AB referandumu hakkında bilgilendiren bir sivil toplum örgütünde çalışıyor. Joshua gençlerin seçmen kaydı yaptırmaları için başlattıkları kampanyadan söz ediyor ve neye niçin karar verdiklerini bilmelerine yardımcı olduklarını belirtiyor. Joshua'nın amacı gençlerin AB üyeliğinin leh ve aleyhindeki tezleri öğrenip değerlendirdikten sonra 23 Haziran'da sandığa gitmelerini sağlayabilmek.