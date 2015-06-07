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Yaşam

İngiliz genç yanlış isimle alınan bilet yerine ismini değiştirdi

Şirketin bilette isim değişikliği yapmak için 220 Pound istediğini belirten Adam, pasaport ile birlikte adını değiştirmenin maliyetinin 103 pound olduğunu belirtti

07 Haziran 2015 00:58

İngiltere'de sevgilisinin üvey babasının yanlış isme aldığı uçak biletini kullanmak isteyen, isim değiştirme işlemlerinin bilette değişiklik yapmaktan daha az masraflı olması sebebiyle, çareyi ismini değiştirmekte buldu.

The Guardian'ın haberine göre, Adam Armstrong adındaki 19 yaşındaki İngiliz öğrenci, sevgilisiyle birlikte İbiza'ya tatile gidecekti. Ancak sevgilisinin üvey babasının Adam Armstrong yerine Adam West ismiyle bilet alması üzerine, bileti kullanmak isteyen genç, ismini değiştirdi.

Armstrong, şirketin 220 pound istediğini söylerken, yeni bir pasaport ile birlikte adını değiştirmenin maliyetinin 103 pound olduğunu belirtiyor. Biletin yanlış isme alınmasının sebebinin de, Armstrong'un Facebook'unda Adam West ismini kullanması olarak gösteriliyor.

Sevgilisinin üvey babasının kendi soyadına Facebook'tan baktığını söyleyen Armstrong, Adam West adını kullanmasının sebebinin, ünlü oyuncununun Batman'i canlandırmış olması olduğunu söylüyor.

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