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İngiliz gazeteci Sutton'un ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni: İntihar

Atatürk Havalimanı'nda ölü olarak bulunan gazetecinin kesin ölüm nedeni, ceset üzerinden alınan örneklerinin incelemesinin ardından belirlenecek

21 Ekim 2015 21:16

Atatürk Havalimanı'nda ölü olarak bulunan İngiliz yolcu, gazeteci Jacqueline Anne Sutton'un (50), adli tıptaki ön otopsi raporunda, ölümünün intihara bağlı olduğu belirtildi.

Posta’da yer alan habere göre; hazırlanan raporda Jacqueline Anne Sutton’un vücunda herhangi bir darp ya da ekimoz izine rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm sebebi ise ceset üzerinden alınan örneklerinin incelemesinin ardından hazırlanacak raporla belirlenecek.

Bu arada polis havalimanı güvenlik kamera kayıtlarına göre Jacqueline Anne Sutton’un uçağının kalkış saatine 2 saat 15 dakika varken Atatürk Havalimanına geldiği tespit edildi. Saat 21.58’de Atatürk Havalimanı arınmış salona giriş yapan Jacqueline Anne Sutton’un güvenlik kamera görüntülerine göre kimseyle konuşmadığı ve yalnız dolaştığı tespit edildi. Bu görüntüleri inceleyen dedektifler bu süre içinde Jacqueline Anne Sutton’u takip eden bir kişinin de tespit edilemediğini belirttiler. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

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