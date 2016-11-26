İngiliz futbolundaki taciz iddialarına soruşturma

İngiltere polisi, küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar iddiaları hakkında soruşturma açtı.

Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları, başka futbolcuların yeni itiraflarıyla büyüdü.

1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), perşembe günü bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 100'den fazla telefon geldiğini açıklarken, polis teşkilatı da iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Andy Woodward, Steve Walters ve Manchester City'nin eski forveti David White'ın kendilerine istismarda bulunduğunu iddia ettiği 62 yaşındaki teknik direktör Bennell, 1998 yılında, hakkındaki, altı çocukla ilgili cinsel suçlamalar nedeniyle 9 yıl hapis cezası almıştı.

İzci liderliği de yapan Bennell, geçen yıl ise Macclesfield'deki eğitim kampında bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi.

Rooney: Bu şekilde acı çekmiş olmaları korkunç

NSPCC'nin elçisi Manchester United kaptanı Wayne Rooney de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı arkadaşlarımın bu şekilde acı çekmiş olmaları korkunç. Bu konuyla ilgili konuşabileceklerini bilmeleri önemli. Böylece yardım alabilirler ve sessizlik içinde acı çekmeye devam etmezler." ifadelerini kullandı.

2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.