T24 LogoT24 Logo
Spor

İngiliz futbolundaki taciz iddialarına soruşturma

Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward, teknik direktörünün cinsel istismarına maruz kaldığını itiraf etmişti

Futboldaki cinsel istismar, Andy Woodward&#39;un itiraflarıyla ortaya çıkmıştı.

26 Kasım 2016 17:26

İngiltere polisi, küçük yaştaki futbolculara yönelik cinsel istismar iddiaları hakkında soruşturma açtı.

Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward'ın, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamasıyla başlayan İngiliz futbolundaki pedofili ve cinsel istismar tartışmaları, başka futbolcuların yeni itiraflarıyla büyüdü.

1884 yılında başkent Londra'da kurulan Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC), perşembe günü bu konuyla ilgili oluşturduğu şikayet hattına 100'den fazla telefon geldiğini açıklarken, polis teşkilatı da iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Andy Woodward, Steve Walters ve Manchester City'nin eski forveti David White'ın kendilerine istismarda bulunduğunu iddia ettiği 62 yaşındaki teknik direktör Bennell, 1998 yılında, hakkındaki, altı çocukla ilgili cinsel suçlamalar nedeniyle 9 yıl hapis cezası almıştı.

İzci liderliği de yapan Bennell, geçen yıl ise Macclesfield'deki eğitim kampında bir erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 2 yıl hüküm giydi.

 

Rooney: Bu şekilde acı çekmiş olmaları korkunç

 

NSPCC'nin elçisi Manchester United kaptanı Wayne Rooney de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı arkadaşlarımın bu şekilde acı çekmiş olmaları korkunç. Bu konuyla ilgili konuşabileceklerini bilmeleri önemli. Böylece yardım alabilirler ve sessizlik içinde acı çekmeye devam etmezler." ifadelerini kullandı.

2001 yılından itibaren çocukları korumak için yeni kurallar getiren İngiltere Futbol Federasyonu, takımlarda genç oyuncularla iletişim halinde olacak sosyal yardım görevlilerinin bulunmasını zorunlu kılmıştı.

ETİKETLER

BurySheffield UnitedAndy WoodwardBarry Bennellcinsel istismar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24