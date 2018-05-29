İngiliz futbolcu Sterling'den silah dövmesi açıklaması: Derin bir anlamı var

İngiliz futbolcu Raheem Sterling, baldırına yaptırdığı otomatik silah dövmesine gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, dövmesinin babası ile ilgili "derin bir anlam" taşıdığını söyledi.

Sterling'in M16 otomatik tüfeği dövmesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması sonrası silah karşıtı oluşumlardan tepki açıklamaları yapıldı.

Silah dövmesi için "kabul edilemez" ve "mide bulandırıcı" ifadeleri kullanıldı.

Manchester City takımının 23 yaşındaki forveti ise gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, dövmenin "hiçbir zaman silaha dokunmama" yeminini sembolize ettiğini söyledi.

Sterling babasının, kendisi küçük yaşta iken silahla öldürüldüğünü de açıkladı.

23 yaşındaki futbolcunun paylaştığı fotoğraf İngiltere Milli Takımı kampındaki antreman sırasında çekildi.

Silah Karşıtı Anneler grubundan Lucy Cope, oğlunun 2012 yılında silahla vurularak öldürüldüğünü söyleyerek, eğer dövmeyi sildirmezse İngiliz Milli Takımı'ndan ayrılması gerektiğini kaydetti.

The Sun gazetesine konuşan Cope, "Mide bulandırıcı bir dövme. Raheem utanç hissetmeli. Bu kabul edilemez. Ya o dövmeyi sildirmeli ya da başka bir şeye dönüştürtmeli." dedi.

Cope, Sterling'in bir rol modeli olması gerektiği açıklamsını da yaptı.

2015 yılında 49 milyon sterlin bonservis ücreti ile City'ye transfer olan İngiliz futbolcu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "dövmenin henüz bitmediğini" de belirtti.

İngiltere'nin eski unutulmaz golcülerinden ve kaptanlarından Gary Lineker, Sterling'in "iş ahlakı sahibi mükemmel bir oyuncu" olduğunu söyleyerek The Sun gazetesinin Sterling'e tavrını "mide bulandırıcı" olarak niteledi.