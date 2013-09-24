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Spor

İngiliz Futbol Federasyonu: Euro 2020 için favori İstanbul

İngiltere Futbol Federasyonu, Euro 2020'nin yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği için en fazla şansı olan adayın İstanbul olduğunu açıkladı

24 Eylül 2013 11:36

32 UEFA üyesinin ev sahipliği için başvuruda bulunmasından sonra açıklama yapan Federasyon, Londra'daki Wembley stadyumunun ana rakibinin İstanbul olduğunu belirtti.

İstanbul 2020 Olimpiyatları'na talip olmuş, ancak Tokyo seçilmişti.

İngiliz Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Alex Home, "Biraz nabız yokladık. Türkiye'ye sempatiyle bakılıyor. Anlaşılan en güçlü aday onlar" dedi.

Home, bu sempatinin Türkiye'nin Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapma girişiminden sonuç alamamasından kaynaklandığını söyledi.

UEFA, Euro 2020'nin tek bir ülke yerine Avrupa genelinde 13 kentte düzenleneceğini açıklamıştı.

İstanbul'un olimpiyatlarda ev sahibi olamamasının finalin İstanbul'da oynanmasına kapı aralamış olabileceği belirtiliyor.

UEFA Başkanı Michel Platini, oy kullanma hakkı olmadığını ancak "gönlünün İstanbul'dan yana olduğunu açıklamıştı.

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak 13 kenttle ilgili kararını 25 Eylül 2014'te açıklayacak.

(BBC Türkçe)

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