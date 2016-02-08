İngiliz film kuruluna sansür tepkisi: 10 saat boyunca boyanın kurumasını izlediler

İngiliz film yapımcısı Charlie Lyne, sansüre ve filmlerin sınıflandırılmak zorunda olmasına tepkisini göstermek için ülkenin sansür kurulana 10 saat boyunca boyanın kurumasını izlettireceği filmi sundu.

İngiliz film yapımcısı Charlie Lyne, sansüre ve filmlerin gösterime girmesi için alınmak zorunda olunan sınıflandırma sertifikasına tepki göstermek için sosyal meyda ve Kickstarter üzerinden bir kampanya başlattı. BBFC'nin normal uzunlukta bir filme sertifika vermek için 1.000 sterlin ( 4 bin 300 TL) istediğini belirten Lyne, dakika başına 7 sterlinlik paranın yüksek olduğunu söyleyerek protesto kararı aldı. Kurulun sertifika vereceği filmlerin tamamını izlemek zorunda olduğunu fark eden Lyne, tepkisini göstermek için kurula 10 saat film izletebilecek miktarda para topladı.

Topladığı bu parayla Paint Drying (Kuruyan Boya) adında bir film çekmeyi başaran film yapımcısı, kurula duvardaki boyanın kurumasını gösteren filmi gönderdi. 10 saatlik filmi izlemek zorunda kalan kurul, filme her yaştaki seyirciye uygun olduğunu belirtecek “U” sertifikası verdi.

Lyne, bu şekilde sertifika alınma zorunluluğu sebebiyle film çekemeyen bağımsız yapımcılara dikkat çekmeyi umuyor.