İngiliz elçinin Gezi eleştirisi bakanları kızdırdı

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bu sabah özel uçakla Trabzon’a geldi. Bakan Egemen Bağış, 'Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddet' başlıklı bölgesel TAIEX seminerinin açılış törenine katıldı.

Kadına karşı şiddet konusunun ne kadar önemli olduğunu anlamak için, ulusal basının manşetlerine bakmanın yeterli olduğunu belirten Egemen Bağış şöyle konuştu: "Daha dün Mardin'de açılan ateş sonucu 2 kadın, 3 çocuk hayatını kaybetti. Hala Türkiye'de bütün uğraş ve çabalarımıza rağmen kan davası gibi, husumet gibi, kadına karşı şiddet gibi konular maalesef üzerine daha fazla eğilmemize gerek olduğunu gösteriyor."

'Türkiye'de insan hakları konusunda sıkıntılar var'

Ömür Avcı ve Osman Şişko'nun DHA'da yer alanhaberinegöre Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, daha sonra Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, İngiltere Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi' Trabzon toplantısının kapanış oturumuna katıldı.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları konularında hala sıkıntılar bulunduğunu, polis şiddetinin ve medyaya baskıların olduğunu söyledi. Büyükelçi Reddaway, "Demokratikleşme paketini ilgiyle bekliyoruz. Bu paketin barış sürecine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Paket AB komisyonunun Ekim ayındaki ilerleme raporunda da yer alacaktır. İnanıyorum ki ilerleme raporu hükümet tarafından da olumlu karşılanacaktır" diye konuştu.

'Bizim polisimiz de bazen yetki sınırlarını aşabiliyor'

İngiltere Büyükelçisi’nin eleştirilerine yanıt veren Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, şunları söyledi: "Avrupa Birliği standartlarını yakalamamız aslında Avrupa için değil kendi özümüze dönmemiz için çok önemli. Çok değerli büyükelçi burada bireysel haklardan, temel haklardan, medya özgürlüklerinden bahsetti. Evet, Türkiye’de bazı sıkıntılar var. Türkiye mükemmel değil. Ama bugünün Türkiye’si dünden çok daha iyi bir noktada ve iddia ediyorum ki bugünün Türkiye’si, birçok AB üyesi ülkeyle kıyaslandığında da çok iyi bir noktadadır. Sayın büyükelçinin kendi ülkesinde geçen sene bir toplumsal olay sonrasında polisin nasıl müdahale ettiğinin görüntülerini unutmuş değilim. Atina’da, Madrid’de, Berlin’de, Paris’te polisin nasıl aşırı güç kullandığının görüntülerini de hiçbirimiz unutmuş değiliz. Evet bizim polisimiz de aynı batıdaki meslektaşları gibi bazen yetki sınırlarını aşabiliyor. Ama onlarla ilgili de açılmış bir çok dava, soruşturma, görevden el çektirme var. Hukuk devleti olarak yapmamız gerekenleri yapıyoruz."