İngiliz doktorlardan sigarayı bırakmak isteyenlere e-sigara tavsiyesi

İngiltere'de yapılan bir çalışmada elektronik sigaraların tütünden yüzde 95 daha az zararlı olduğu sonucuna varıldı. King’s College London’dan Profesör Ann McNeill tarafından kaleme alınana raporda İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin sigarayı bırakmak isteyenlere e- sigara yazabilceği tavsiyesi yer aldı.

Profesör McNeill, e-sigara kullanımının önemli değişiklikler yaratabileceğini savundu ve “Bugün İngiltere’de her yıl 80 bin kişi sigara kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor. Eğer sigara içen herkes e-sigaraya geçerse, ölümlerin sayısı 4 bine kadar düşebilir” değerlendirmesinde bulundu. McNeill, bunun azami tahmin olduğunu ve ölümlerin çok daha azalabileceğini vurguladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, raporda e-sigara kullanımının çocukları özendirdiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı da belirtildi.

'E-sigaraların daha az zararlı olduğu bilinmiyor'

Çalışmaya göre ayrıca İngiltere nüfusunun yarısı e-sigaraların gerçek sigaralardan daha az zararlı olduğunu bilmiyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’ndan Profesör Kevin Fenton, “zararlı varsayımlar” yapıldığını ve bu varsayımlarla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor:

“E-sigaralar tamamen zararsız değil ancak gerçek sigaralarla karşılaştırıldığında, çok daha az zararlı oldukları kanıtlandı. Sorun insanların e-sigaraları en az gerçek sigaralar kadar zararlı görmesi. Bu durum milyonlarca kişinin e-sigaraya geçerek sigarayı bırakmasına engel oluyor olabilir.”

Rapor aynı zamanda e-sigaranın İngiltere’de sigarayı bırakmak için en çok başvurulan yöntem olduğunu da kaydediyor.