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İngiliz dizisindeki Türk diplomatın 'seks skandalı' gerçek

İngiltere'de gösterilen "Downton Abbey" dizisinin yazarı Julian Fellowes, dizide yer verilen Türk diplomatının "seks skandalının" bilim kurgu olmadığını gerçek bir olay

11 Ekim 2011 03:00


T24 - İngiltere'de gösterilen "Downton Abbey" dizisinin yazarı Julian Fellowes, dizide yer verilen Türk diplomatının "seks skandalının" bilim kurgu olmadığını gerçek bir olaya dayandığını iddia etti.


'Türk diplomatın seks skandalı gerçek'Telegraph gazetesine göre, İngiliz televizyonlarında yayınlanan ve birinci dünya savaşı sırasında geçen “Downton Abbey” dizisinin yazarı Julian Fellowes, dizideki Türk diplomatın seks skandalının bilim kurgu olmadığını gerçek bir olaya dayandığını açıkladı.


Lord ünvanlı Julian Fellowes, çok genç ve yakışıklı oyuncu Theo James’ın canlandırdığı Türk diplomat Kemal Pamuk’un Lady Mary’nin yatağında seks sırasında kalp krizinden ölümünün, çok büyük bir evi olan bir arkadaşının büyük teyzesinin günlüğünde yer verilen bir olaya dayandığını belirti.


Fellowes, "Evde sadece bekar kadınların kullandığı odalarına girmek için bir koridor vardı. O kadınlarda biri diplomatı gizlice odaya sokmuş ve diplomat seks ortasında ölmüş” dedi.




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