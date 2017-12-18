İngiliz diplomat Lübnan'da ölü bulundu

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde çalışan İngiliz diplomat Rebecca Dykes, otoyol kenarında ölü olarak bulundu.

Yerel polis, ikinci bir otopsinin daha sonra yapılacağını belirtti. İngiltere Dışişleri Bürosu, Dykes'ın ölümünün ardından Lübnanlı yetkili makamlarla görüştüğünü açıkladı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Rebecca'mızı kaybettiğimiz için harap durumdayız. Neler olduğunu anlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Medyanın mahremiyetimize saygılı olmasını rica ediyoruz" denildi.

Öte yandan Dykes, Ocak 2017'den beri Uluslararası Kalkınma Departmanı program ve politika müdürü olarak Beyrut'ta çalışıyordu.