İngiliz dilencinin yıllık kazancı 537 bin lira!

İngiltere'nin Wolverhampton şehrindeki 'profesyonel bir dilencinin' yılda 130 bin sterlin (yaklaşık 537 bin TL) topladığı ortaya çıktı. Dilenci olarak bölge halkından para isteyen kişinin, ev sahibi olduğu halde kendisini 'evsiz' olarak tanıttığı belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Wolverhampton'da yerel toplum konseyinin çevreden sorumlu yetkilisi Steve Evans, bu kişinin bölge halkından bir günde 500 sterlin (2.066 TL) son beş günde de 2.500 sterlin (10.326 TL) topladığını söyledi.

Yılda 130 bin sterline denk gelen bu meblağ, İngiltere Başbakanı David Cameron'un maaşından yalnızca 12 bin sterlin eksik.

The Daily Telegraph gazetesine konuşan İşçi Partisi üyesi Evans, şehirdeki dilencilerin çoğunun evsiz olmadığını ve yalnızca alkol parası için dilendiklerini söyledi.

Evans, günde 500 sterlin toplayan kişiyle ilgili "Evsiz olmadığını biliyorduk. Kayıtlı bir adresi var ve nispeten iyi bir evde yaşıyor. Yoğun saatlerde şehir merkezinde bütün gün öyle oturmaktan memnun görünüyor" dedi.

"Adımızı kötüye çıkaryorlar"

Aynı şehirde ismini vermek istemeyen bir dilenci de mağdur olmaktan korktuğunu söyledi:

"İnsanların bu tip olaylar nedeniyle bana para vermemelerinden kaygılanıyorum. Aramızdan bazıları gerçekten evsiz ve paraya ihtiyaçları var. Alkol için değil, geceleri başımızı bir yere sokabilmek ve yemek alabilmek için. Bazılarının bizim adımızı kötüye çıkarmaları çok üzücü. Bazıları ise yalnızca dolandırıcı."