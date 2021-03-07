İngiliz devi, Uğurcan için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Trabzonspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz devi Chelsea, 20 milyon Euro üzerinde bir teklifle bordo-mavililerin kapısını çalacak.

Sezon başından bu yana Uğurcan’ı izleyen Premier Lig devi, bu transferi bitirmek istiyor. Sezonun bitmesine yakın resmi girişimlere başlaması beklenen Chelsea, lig tamamlanır tamamlanmaz Uğurcan’ı renklerine bağlamayı hedefliyor. 2018’de 80 milyon Euro’luk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Kepa’yı gönderecek olan Chelsea, sezon başında 24 milyon Euro’ya Rennes’den aldığı Mendy’ye kaleyi emanet etmişti. Ancak 29 yaşındaki kaleci de tam anlamıyla beklenen performansı gösterebilmiş değil. Dolayısıyla Londra ekibi, yeni sezon için mutlaka kaliteli bir file bekçisi almaya niyetli.

Dünya yıldızlarının menajeri ile çalışıyor

Sezon başında Fransız kulüplerinden teklifler almasına istenen rakamlara çıkılmadığı için Uğurcan’ı tutan Trabzonspor Yönetimi, bu kez 20 milyon Euro’nun üstünde bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncusunun satışına onay verebilir. Geçtiğimiz aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan’ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.

Avrupa devlerinin radarında

2018-2019 sezonunda Trabzonspor’da eldivenleri Onur Kıvrak’tan teslim alan Uğurcan, kısa sürede kalitesini ispatlamıştı. Öyle ki Uğurcan’ın kaledeki performansı, kısa sürede Avrupalı scoutların da (izleme ekibi) dikkatini çekti. Yaklaşık 2 senedir önemli kulüplerin takip ettirdiği Uğurcan’ın adı daha önce Liverpool, Tottenham, Sevilla, Benfica, Rennes ve Lyon gibi kulüplerle anılmıştı.