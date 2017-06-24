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Spor

İngiliz devi Chelsea'den Cengiz Ünder'e teklif iddiası!

Daha önce Tottenham, Lille ve Freiburg'dan teklif alan Cengiz'e bu sefer son Premier Lig şampiyonu talip oldu

24 Haziran 2017 18:49

İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea'nin, 19 yaşındaki Milli futbolcu Cengiz Ünder'e teklif yaptığı iddia edildi. 

TFF 1. Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Altınordu’nun altyapısında yetişen ve geçen sezonun başında Medipol Başakşehir’e transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli forma altında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Tekliflerin ardı arkası kesilmiyor

Daha önce, yine Premier Lig’den Tottenham, Fransa’dan Lille ve Almanya’dan Freiburg kulüplerinin transferi konusunda nabız yokladığı Cengiz Ünder için Chelsea temsilcilerinin resmi teklifle geldiği öne sürüldü. Premier Lig’de Antonio Conte yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, Cengiz Ünder’in bonservisi için Medipol Başakşehir’e  7.5 milyon Euro teklif etti. Turuncu-lacivertli yönetim ise 12 milyon Euro istediği milli futbolcuya yapılan bu teklifi geri çevirdi.

Altınordu da yüzde alacak

Premier Lig ekibinin teklifini 8 milyon Euro’ya kadar yükseltebileceği, transferle ilgili son kararı Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın vereceği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi halinde, Cengiz Ünder’in altyapısından yetiştiği Altınordu Kulübü, bonservis bedelinden yüzde 30 pay alacak. Cengiz Ünder geçen sezon 43 resmi maça çıktığı Medipol Başakşehir forması ile 9 gol atarken 8 de asist yaptı.

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