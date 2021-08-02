İngiliz yüzücü Tom Daley, Tokyo Olimpiyatları'nda tribünde, altın madalyası için örgü ördü

Erkekler Senkronize 10 metre Platform kategorisinde Büyük Britanya'yı temsilen partneri Matty Lee ile altın madalya kazanan Tom Daley, Tokyo Olimpiyatları'nda yalnızca altın madalyasıyla değil, örgü örmesiyle de konuşuldu. 27 yaşındaki Daley, kadınlar 3 metre Tramplen finalinde, tribünlerde örgü örerken fotoğraflandı.

Altın madalyası için bir köpek süveteri ve bir kazak ördüğünü açıklayan Daley, Instagram'da, "Bütün bu süreç boyunca beni aklı başında tutan tek şey, örgü, tığ işi ve dikişle ilgili her şeye olan aşkım" dedi.

Daley geçen ay, beyin tümörüyle ilgili bir yardım kuruluşu adına ördüğü gökkuşağı desenli kazağı için çekiliş yaptı.

Olimpiyat zaferinin ardından, "yalnız ve farklı" hissederek büyüdüğünü söyleyen Daley, "Eşcinsel bir erkek ve aynı zamanda bir Olimpiyat şampiyonu olduğumu söylemekten inanılmaz derecede gurur duyuyorum" dedi.