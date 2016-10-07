İngiliz çocukların yarıya yakını uyumadan önce sosyal medyada

İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocukların yüzde 45'inin uyumadan önce yatakta cep telefonlarını kontrol ettiklerini ortaya koydu. Aynı araştırmaya göre bu kişilerin neredeyse tamamı sosyal medyayı kontrol etmeden uyumuyor.

İngiliz Dijital Farkındalık Ajansı tarafından yapılan araştırma kapsamında 11-18 yaş arası 2 bin 750 çocuk ile görüşüldü.

Her 10 çocuktan biri gece en az 10 kez cep telefonlarındaki bildirimlere baktığını söyledi.

Yine yüzde 10'luk bir kesim, uyumadan önce telefonlarını kontrol etmediklerinde strese girdiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 42'si cep telefonlarını gece yataklarında bulundurduğunu açıkladı.

Yüzde 25'i ise geceleri cep telefonu kullanımı sebebiyle gün içerisinde kendilerini yorgun hissettiklerini söyledi.

Araştırma, öğrencilerin geceleri telefon kullanmalarının okula yorgun gelmelerine sebep olduğunu ve odaklanma sorunu yaşadıklarını gösterdi.

Dijital Farkındalık Ajansı'nın sorunun çözümü için çocuklara ve yetişkinlere 10 önerisi şunlar:

- Uyumadan 90 dakika önce cep telefonu kullanmayı bırakın.

- Telefonunuzun bildirimlerini kapatın ya da uçuş moduna alın. Sesini kısabilir ya da tamamen de kapatabilirsiniz.

- Cep telefonunuzun uyurken sizi rahatsız edebilecek ışığı varsa kapatın.

- Cep telefonunuzu sürekli kontrol etme alışkanlığınızı bırakmayı deneyin.

- Cep telefonunuzu; göremeyeceğiniz, sesini duyamayacağınız ya da ulaşamayacağınız bir yerde tutun.

- Cihazı kullanım oranınızı takip eden uygulamalar kullanın. (Mesela RealizeD ya da Moment)

- Dijital detoks yapın. Cep telefonu ve diğer cihazların kullanımına ara verin.

- Alışkanlıklarınızı değiştirin. Uyumadan önce cep telefonuna bakmak yerine iyi bir kitap okuyun, meditasyon ya da köpük banyosu yapın.

- Telefonunuzu neden kullandığınız hakkında düşünün.

- Bu listedeki önerilere uyarsanız kendinizi ödüllendirin.