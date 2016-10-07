T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

İngiliz çocukların yarıya yakını uyumadan önce sosyal medyada

Yüzde 25'i ise geceleri cep telefonu kullanımı sebebiyle gün içerisinde kendilerini yorgun hissettiklerini söyledi

07 Ekim 2016 03:06

İngiltere'de yapılan bir araştırma, çocukların yüzde 45'inin uyumadan önce yatakta cep telefonlarını kontrol ettiklerini ortaya koydu. Aynı araştırmaya göre bu kişilerin neredeyse tamamı sosyal medyayı kontrol etmeden uyumuyor.

İngiliz Dijital Farkındalık Ajansı tarafından yapılan araştırma kapsamında 11-18 yaş arası 2 bin 750 çocuk ile görüşüldü.

Her 10 çocuktan biri gece en az 10 kez cep telefonlarındaki bildirimlere baktığını söyledi.

Yine yüzde 10'luk bir kesim, uyumadan önce telefonlarını kontrol etmediklerinde strese girdiklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 42'si cep telefonlarını gece yataklarında bulundurduğunu açıkladı.

Yüzde 25'i ise geceleri cep telefonu kullanımı sebebiyle gün içerisinde kendilerini yorgun hissettiklerini söyledi.

Araştırma, öğrencilerin geceleri telefon kullanmalarının okula yorgun gelmelerine sebep olduğunu ve odaklanma sorunu yaşadıklarını gösterdi.

Dijital Farkındalık Ajansı'nın sorunun çözümü için çocuklara ve yetişkinlere 10 önerisi şunlar:

- Uyumadan 90 dakika önce cep telefonu kullanmayı bırakın.

- Telefonunuzun bildirimlerini kapatın ya da uçuş moduna alın. Sesini kısabilir ya da tamamen de kapatabilirsiniz.

- Cep telefonunuzun uyurken sizi rahatsız edebilecek ışığı varsa kapatın.

- Cep telefonunuzu sürekli kontrol etme alışkanlığınızı bırakmayı deneyin.

- Cep telefonunuzu; göremeyeceğiniz, sesini duyamayacağınız ya da ulaşamayacağınız bir yerde tutun.

- Cihazı kullanım oranınızı takip eden uygulamalar kullanın. (Mesela RealizeD ya da Moment)

- Dijital detoks yapın. Cep telefonu ve diğer cihazların kullanımına ara verin.

- Alışkanlıklarınızı değiştirin. Uyumadan önce cep telefonuna bakmak yerine iyi bir kitap okuyun, meditasyon ya da köpük banyosu yapın.

- Telefonunuzu neden kullandığınız hakkında düşünün.

- Bu listedeki önerilere uyarsanız kendinizi ödüllendirin.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BuAynıDijital Farkındalık AjansıFarkındalık Ajansı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24