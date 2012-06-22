İngiliz çift arabayı bıraktı, deveyle geziyor

İngiltere’nin Warwickshire köyünde yaşayan Fossett ailesi arabalarını satarak kendilerine 6 adet deve aldı. Köy içinde ve dışında yolculuk yaparken develeri tercih eden çift çocuklarını da okuldan almaya develeriyle gidiyor.

İngiltere’nin Warwickshire köyünde yaşayan Fossett ailesi arabalarını satarak kendilerine 6 adet deve aldı.

Köy içinde ve dışında yolculuk yaparken develeri tercih eden çift çocuklarını da okuldan almaya develeriyle gidiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan baba Joseph Fossett gençliğinde sirkte çalıştığını ve o günlerden beri develerle çok yakın bir ilişki kurduğunu söyledi.

Fossett sözlerine şöyle devam etti: “Evimizde beslediğimiz çok evcil hayvanımız var ama develerin yeri ayrı.”

Anne Rebecca Fossett ise develerin ailenin bir parçası haline gediğini söyledi. Fossett şöyle konuştu: “Köydeki pub’ın önünde “Köpekler girebilir” tabelasına bizim için bir de “develer” kelimesini eklediler.