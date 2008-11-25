İngiliz Büyükelçi 'cin' rolünde sahnede!

Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Nick Baird, Ankara’da yaşayan yabancıların oluşturduğu amatör tiyatro topluluğunun oyununda ‘cin’ oldu.



‘Stage On The Run’ adlı tiyatro topluluğu, Türk Amerikan Derneği’nin ev sahipliğinde ‘Aladdin’i sahneye koydu. İngilizce olarak sergilenen oyunda, minik izleyicilerin de gösteriye katılmaları sağlandı. Oyunun Türkiye, ABD, Rusya, Yeni Zelanda, İskandinavya ve Macaristan gibi ülkelerden oluşan amatör oyuncu kadrosu iki aydır prova yapıyordu. Oyunda Büyükelçi Nick Baird’in yanı sıra birçok Büyükelçilik çalışanı da rol aldı.