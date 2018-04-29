İngiliz bilim insanları: Evlilik bunama riskini azaltıyor

İngiliz bilim insanları, evlenmenin bunama riskini azalttığını söylüyor.

University College London'ın (UCL) Avrupa, Güney Amerika ve Asya ülkelerindeki 800 bin kişiyi inceleyerek yaptığı araştırmaya göre, bekar kalmak bunama riskini yüzde 42 artırıyor.

Çiftler arasında sosyal etkileşimin artması, akıl sağlığını bunama gibi rahatsızlıklara karşı daha dayanıklı kılıyor.

Böylece Alzheimer gibi olası semptomlar da çok daha geç yaşlara ertelenmiş oluyor.

Evlilik sonucu ekonomik yükün kişiler arasında paylaşılması da, zihinsel ve fiziksel sağlığı kuvvetlendirerek bunama riskini azaltabiliyor.

Araştırmanın bulguları, dul kalanlarda da bunama riskinin yüzde 20 daha fazla olduğunu gösterdi.

Boşananlar ve evliler arasında ise önemli bir farklılığa rastlanmadı.

İngiltere'deki Alzheimer Araştırmaları Merkezi'nden Laura Phipps, "Çiftler birbirlerini sağlıklı yaşam konusunda cesaretlendirirken, partnerlerinin sağlığını da korumaya çalışıyor. Sosyal hayatlarında da birbirlerine destek oluyorlar" diye konuştu.

Sosyal etkileşim ise bunamanın azalmasının tek nedeni değil.

Araştırma, fiziksel aktivite ve eğitim seviyesi gibi değişkenleri de, bekar, evli ve dullar arasında bunama riskinin farklılık göstermesiyle ilişkilendirdi.