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Dünya

İngiliz besteci Bennett, hayatını kaybetti

Üç defa Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Bennett, New York 'ta 76 yaşında yaşamını yitirdi

28 Aralık 2012 22:12

İngiliz besteci, piyanist ve aranjör Richard Rodney Bennett'in 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Novello and Company yayınevinden yapılan açıklamada, üç defa Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Bennett'ın New York 'ta hayatını kaybettiği bildirildi.

Bennet, “Far from the Madding Crowd” (Çılgın Kalabalık), “Nicholas and Alexandra”, “Murder on the Orient Express” (Şark Ekspresinde Cinayet) filmleri ile en iyi film müziği alanında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Pierre Boulez'in öğrencisi olan Bennet, ünlü şarkıcı Claire Martin gibi isimlerle çalışmıştı.

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