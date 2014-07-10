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Spor

İngiliz basınından Sneijder iddiası

Ada basını Galatasaraylı Wesley Sneijder’in Manchester United’a transfer olacağını iddia etti

10 Temmuz 2014 14:34

2012 – 2013 sezonu devre arasında Drogba ile birlikte Galatasaray’a transfer olan Wesley Sneijder, İngilliz devi Manchester United’a transfer olabilir.

Eurosport’un haberine göre, İngiliz basını İngiliz devi Manchester United’ın Hollandalı futbolcu için transfer hazırlıklarına başladığını iddia etti.

Cesare Prandelli’nin imza töreninde Hollandalı yıldızın sözleşmesine değinen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal “oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon Euro’luk fesih bedeli var ve mevcut bu parayı getiren Sneijderi alır” ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz basınına göre Hollanda Teknik Patronu Louis van Gaal, Manchester United’ın başına geçtiğini görmek istediği oyuncular arasında Wesley Sneijder’de yer alıyor. Orta sahada son iki sezondur bir türlü istediği oyuncuyu bulamayan Kırmızı Şeytanlar’ın Galatasaray’a 16 milyon Sterlin’lik bir teklif için hazırlandığı öne sürüldü.

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