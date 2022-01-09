İngiliz basınından Haaland iddiası: "Gideceği takım belli"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Avrupa futbolunun transfer gündeminin merkezinde bulunmayı sürdürüyor.

İsmi çok uzun bir süredir Avrupa'nın en tepesini hedefleyen kulüpleriyle anılan Haaland için Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Barcelona gibi takımların ilgilendiği iddia edilirken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

Buna göre Haaland için en istekli kulüplerden olan İngiltere Premier League ekipleri Manchester United ve Manchester City, Haaland yarışından tamamen çekildi. İddiada Haaland'ın bu kulüplere "kararımı verdim" mesajını gönderdiği ve önümüzdeki yaz transfer döneminde İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olma kararı aldığı belirtildi.

Bu sezon Dortmund ile 16 resmi maça çıkan Norveçli santrfor, 19 gol atıp 5 de asist yaptı.