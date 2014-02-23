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Spor

İngiliz basınından formsuz Mesut Özil'e eleştiri

İngiliz basını Arsenal'de ilk 11'e alınmayan formsuz 42.5 milyon sterlinlik yıldızı Mesut Özil'i eleştirdi

23 Şubat 2014 10:40

Formsuzluğu son günlerde İngiliz basınında geniş yer alan Arsenal'in futbolcusu Mesut Özil ile ilgili The Sun on Sunday gazetesinin bugünkü spor sayfasındaki sürmanşet: "Özil atıldı" şeklinde oldu.

Arsene Wenger'in formsuz 42.5 milyon sterlinlik yıldızı Mesut Özil'i bugünkü Sunderland maçında takıma koymadığını özel haber olarak veren Sun, Bayern Münih ile oynadığı ve penaltı kaçırdığı maçın ardından yıldız oyuncunun dinlendirileceği bildirildi. Arsene Wenger "Önemli olan takımdır. Hiçbir futbolcuyu incitmek istemezsiniz fakat ona lütufta bulunmazsınız. Dönüşüm yaparız. Futbolcular da insan. Futbolcuların kişisel düşünmemeleri gerekir. Bunu ayarlamak bizim işimiz" diye konuştu.

Arsene Wenger'in "Özil 'in burada heykeli dikilecek" sözlerine İngiliz gazetesi, "Taraftarlar O'nun zaten heykel olduğunu düşündüler" yorumunu yaptı. Arsenal'in bu sezon 21 maçı Mesut Özil'li, 5 maçı Mesut Özil'siz oynadığı , Mesut Özil'li 13 maçı kazandığı, 5 maçı berabere bitirdiği 3 maçı kaybettiği kaydedildi. Arsene Wenger'in Mesut'un ruh sağlığı ile şüphesi olduğunu iddia eden İngiliz gazetesi, Mesut Özil'in Bayern Münih'e kaçırdığı penaltıdan dolayı bocaladığını ve düzelmeye çalıştığını ve iyileşmesi için Arsene Wenger'in onu bugünkü maça çıkartmadığına dikkat çekti. 

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