İngiliz basınından Beşiktaş ve Fenerbahçe için iki iddia

Slimani, Fenerbahçe yolunda

Beşiktaş, Ospina için Arsenal\'dan yanıt bekliyor

İSTANBUL (DHA) - İngiliz basını, Fenerbahçe\'nin Islam Slimani, Beşiktaş\'ın ise David Ospina\'yı kadrosuna katmaya yakın olduğunu duyurdu.

İngiltere\'nin önde gelen haber kanallarından Sky Sports, Fenerbahçe\'nin santrfor oyuncusu Islam Slimani\'yi kiralamak için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. Haberde, bir süredir Cezayirli santrfor ile ilgilenen sarı lacivertli kulübün, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak üzere olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ, OSPINA İÇİN ARSENAL\'DAN YANIT BEKLİYOR

Sky Sports bir diğer haberinde ise Beşiktaş\'ın Arsenal\'ın başarılı file bekçisi David Ospina ile anlaştığını açıkladı. Kolombiyalı kaleci ile prensipte anlaşma sağlayan siyah beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile görüşmesini sürdürüyor. Londra ekibinin Ospina\'yı bonservisiyle takımdan göndermek istediği, Beşiktaş\'ın ise oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Kolombiyalı file bekçisi ile el sıkışan siyah beyazlı kulüp, Arsenal\'ın ikna edilmesi halinde Ospina\'yı İstanbul\'a getirecek ve kiralık olarak renklerine bağlayacak.