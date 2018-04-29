İngiliz basınında Londra saldırısı: 'Kentin iki yakasında kıyım'

İngiliz gazeteleri, Londra'da Cumartesi gecesi kentin merkezindeki London Bridge ile köprünün güneyindeki Borough Market'ta düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle gece yarısı yeni baskılarla okuyucularının karşısına çıktı.

Sunday Telegraph gazetesinin manşeti, "Londra'nın iki yakasında kıyım. Teröristler bir kez daha vurdu".

Gazete olayın, Manchester'daki intihar saldırısından yaklaşık iki hafta, yine Londra'da Westminster Köprüsü'nde düzenlenen saldırıdan da yaklaşık 3 ay sonra düzenlendiğine dikkat çekiyor.

Haberde, LBC Radyosu'na konuşan bir görgü tanığının şu sözleri yer alıyor:

"Elinde büyük bir bıçak olan adam çılgınca hareket ediyordu. Birçok çığlık sesi duydum. Kendi gömleğim kana bulandı ancak bu benim kanım değildi."

Sunday Telegraph, saldırı sonrası polis botlarının Thames Nehri'nde arama yaptıklarını ve ekiplerin köprüden atlayan olup olmadığını incelediğini de belirtiyor.

Sunday Times gazetesinin manşeti ise "Teröristler London Bridge'de kalabalığı biçti".

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley'nin sabaha karşı yaptığı açıklama sonrası gazetenin internet sitesinde yenilenen haberde, kentte dün akşam yaşananların Mart ayında Westminster Köprüsü'nde düzenlenen saldırıyı hatırlattığı kaydediliyor.

Mark Rowley saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 zanlının ise vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sunday Times ise polislerin saldırganları koşarak kovaladıklarını yazıyor.

Gazete ayrıca sosyal medyada Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafindan kullanılan bazı hesaplarda, örgütün destekçilerinin saldırıyı üstlendiklerini de aktarıyor.

Sunday Times'ın haberine göre, IŞİD üyelerinin mesajlaşma uygulaması Telegram'da Fransızca bir yorumda, "Kurtlar mobilize oluyor. IŞİD'in koalisyon üyesi ülkelerin vatandaşlarını hedef alma çağrısına uyarak Haçlı Hristiyan sivilere saldırıyor" yazıyor. Telegram'daki bir diğer yorumda ise şöyle:

"Londra Bridge çöküyor."

Londra saldırısı, Guardian'ın Pazar gazetesi 'ın ilk baskısına yetişmemiş.

Guardian'ın internet sitesinde ise bazı görgü tanıklarının çarpıcı ifadeleri var.

Bu kişilerden Gerard Vowls, saldırıdan kısa süre önce London Bridge'in güneyindeki bir pubda Şampiyonlar Ligi finalini izlemiş ve bir kadının üç kişi tarafından bıçaklandığına tanık olmuş. Saldırganları durdurabilmek için onlara sandalye, bardak ve şişe fırlatmış.

Vowls, "Bana doğru gelip bıçaklamak istediler. Herkesi bıçaklıyorlardı" diyor.

Saldırı sırasında arabasıyla London Bridge'den geçen 25 yaşındaki bir erkek de Guardian'a yerde baygın yatan bir adam ve hamile bir kadın gördüğünü söylüyor:

"Önce trafik kazası sandık ama yaklaşınca yerde yatanlar ve büyük kan izleri gördük. Sağ tarafta ağır yaralı hamile bir kadın vardı, solda da bir adam yatıyordu. Adam daha sonra kendine geldi. Kadının kurtulup kurtulmadığını bilmiyoruz.

"Arabadan inmek zorunda kaldık. İnsanlar çığlık atıyordu. Ardından ambulanslar geldi. Korkunç bir olaydı."

Bir yıldan uzun süredir internetten yayın yapan ise zanlıların Borough Market'ta bir polisi de bıçakladıklarını yazıyor.

Independent polis memurunun yüzünden, başından ve bacağından bıçaklandığını belirtiyor.

Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Rowley de adını açıklamadığı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığını, ailesinin gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini söylemişti.