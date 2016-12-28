İngiliz basınında Carrie Fisher'ın ölümü: 'Güç karanlık tarafta'

Bugünkü İngiliz gazetelerinin hemen hemen tümünün ilk sayfalarında, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında ölen ünlü Amerikalı aktris Carrie Fisher'ın fotoğrafları var.

Carrie Fisher özellikle Star Wars (Yıldız Savaşları) serisindeki Prenses Leia rolüyle tanınıyordu.

Zaten gazetelerdeki fotoğrafların önemli bir bölümü de, Fisher'ın Star Wars filmleri sırasında çekilmiş karelerinden.

Times iç sayfalarındaki haberinde, "Yıldızlar galaksisi, 60 yaşında ölen Carrie Fisher'ın yasını tutuyor" diyor.

Daily Telegraph'ın Fisher'in ölümüyle ilgili yorumu ise Yıldız Savaşları serisine atıfla "Güç karanlık tarafta".Gazete, Fisher'in çok sevilen bir aktris olmasının ardından, kaotik özel yaşamı üzerine kurulu romanlar da yazdığını hatırlatıyor.

Guardian ise Carrie Fisher'ı "bir sinema efsanesi" olarak nitelendiriyor. Kendisi gibi aktris annesi Debbie Reynolds'ın, Fisher'ı övgüyle ananların başında geldiğini kaydeden gazete,

Yıldız Savaşları serisinin baş yıldızı Harrison Ford'un onunla ilgili görüşüne de yer vermiş:

"Fisher'ın eşi benzeri yoktu."

Guardian'a göre Fisher, "Ünlülerin sanal evreninde cesur bir sesti". Gazetenin yazarlarından Hadley Freeman ise onun için "Bir düğünde yanınızda oturmasını isteyeceğiniz kişiydi" diyor ve bunun sebebini şöyle açıklıyor:

"Çünkü o size, gelin hakkında, daha önce kimlerle birlikte olduğu da dahil olmak üzere her tür bilgiyi verirdi. Tıpkı damadın esasında eşcinsel olup olmadığını söyleyeceği gibi."

Hadley Freeman bu sözlerle Carrie Fisher'ın renkli kişiliğine atıfta bulunurken, Guardian'ın film eleştirmeni Peter Bradshaw Fisher için "bir küresel yıldızdı, bir efsaneydi" diyor.

Gelelim bugünkü bazı İngiliz gazetelerinin manşetlerine.

Daily Telegraph'ın manşeti, "Silahlı Kuvvetler yeni kesintilerle karşı karşıya".

Gazete, İngiltere'nin son dönemde davunma bütçesini artırmasına karşın, ordunun gizlice kesintiye gitme planları yaptığını duyuruyor.

Daily Telegraph'a göre bunun en önemli nedeni İngiliz Sterlini'nin Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı. "Sterlin'in dolar karşısındaki değer kaybı, sipariş edilen Amerişkan malı teçhizatın çok daha pahalıya mal olacağı anlamına geliyor" diyor gazete.

Haberde İngiltere Savunma Bakanlığı'nın da geçen ay, önemli miktarda taşınılmazını satacağı ve ordudan çok sayıda kara, deniz ve hava üssünü kapatmasını isteyeceğini açıkladığı hatırlatılıyor.

i gazetesinin bugünkü manşeti ise "Rus denizaltıları İngiltere sularında aktif".

Gazetedeki özel haberde Rus donanmasının İngiltere kıyıları çevresindeki devriyelerini artırdığını, İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin ise Rusya'nın manevralarını takipte zorlandığı belirtiliyor.

"Moskova güç gösterisinde bulunuyor ve İngiltere'nin nükleer silah sistemi Trident üzerinde casusluk faaliyetleri yürütmeye çalışıyor" diyor gazete.

i gazetesine göre İngiltere'nin NATO'daki müttefikleri de Rusya'nın artan faaliyetlerinden haberdar ve Moskova'ya "sağlam bir yanıt verme" ihtimalini değrlendiriyor.

Gazetenin yazarlarından Cahal Milmo da 'İngiliz komutanların Rusya ile oynanan kedi fare oyununda yeterli teçhizata sahip olmadıklarını düşündüklerini' vurguluyor. "Askeri harcamalardaki kesintiler Batı'yı korumasız bıraktı" diye de ekliyor Milmo.

İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşu Chatham House'ın Rusya ve Avrasya Programı'ndan Lilia Shevtsova da, Batı'nın Rusya'yı kontrol altına almakya yönelik çabalarında başarsız olduğunun altını çiziyor.

Lilia Shevtsova, Financial Times gazetesindeki yazısında, "Size ait liberal sloganları size karşı ustalıkla kullanan bir rakibi nasıl caydırabilirsiniz ki?" diye soruyor.

"Moskova yeni bir 'büyük pazarlık'a hazır ve taleplerini net şekilde dile getiriyor. Sadece 'Yeni Yalta' istemiyor. Batı'nın, Rusya'nın küresel kuralları istediği gibi yorumlama hakkına sahip olduğunu kabul etmesini talep ediyor. Tıpkı çıkarlar ve güçler dengesine dayalı bir düzen inşası talebinin kabul edilmesini istediği gibi."

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan ilk dava dün Silivri Cezaevi'nde başlamıştı. Davada, çeşitli rütbelerde ve birimlerde görevli 25'i tutuklu 29 polis yargılanıyor. Sanıkların, darbe girişimi sırasında göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

Guardian gazetesi, Fransız ajansı AFP'nin davayla ilgili haberine internet sitesinde yer vermiş.

Haberde Türkiye'de halen 41 kişinin darbe girişimi nedeniyle tutuklu olduğu hatırlatılıyor. Türkiye'de darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâlin sürdüğü, 15 Temmuz'la ilgili davaların Türkiye'nin tarihindeki en kapsamlı adli süreç olmasının beklendiği de ekleniyor.

Guardian'ın Avrupa muhabiri Jon Henley ise 2017'de kıtada olabilecekleri değerlendirdiği senaryoda, biri kötü diğeri iyi iki senaryodan bahsediyor.

Henley'nin kötü senaryosu, Avrupa'da düzenlenecek bir diğer büyük 'terör saldırısı'nın ardından Hollanda'da Mart ayında yapılacak genel seçimlerde aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders'in zafer kazanması. Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunun ardından 'sabrı tükenen' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırlarını açmak için iyi bir zaman olduğunu düşümesi ve binlerce mülteci ve göçmenin AB üyesi ülkelere gidişlerine izin vermesi. Marine Le Pen'in Frsna Cumhurbaşkanı seçilmesi, İtalya'da Haziran ayında yapılacak genel seçimde 5 Yıldız Hareketi'nin iktidara gelmesi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkesindeki seçimler sonrası iktidardan düşmesi. Fransa ve Hollanda'da AB, İtalya'da Euro Bölgesi'nden çıkış referandumları yapılması ve Yunanistan'ın borç krizinin bir kez daha patlak vermesi.

Jon Henley'nin iyi senaryosu, bunların hiçbirinin olmaması olarak özetlenebilir.

Times gazetesinin ilk sayfasında ise bir sağlık haberi dikkat çekiyor.

Haberin başlığı, "Orta yaşlı erkekler alkol ve kilo sorunlarını inkar ediyor."

Times'ın atıfta bulunduğu İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede 40-60 yaş arasındaki kişilerin yüzde 83'ü sağlıksız yaşam tarzları nedeniyle kendilerini riske atıyor. Bu oran erkeklerde yüzde 87, kadınlarda yüzde 79. Orta yaşlı kesimin çok büyük bölümü çok fazla alkol tüketiyor, fazla kilolu ve çok az egzersiz yapıyor.

Sağlık yetkilileri orta yaşlı İngilizlere, "artık gerçekleri kabullenme" çağrısında bulunuyor.

Tavsiyelerini ise iki başlıkta özetlemek mümkün: Haftada en az 150 dakika makul düzeyde egzersiz yapın ve yine haftada 14 birimden (yaklaşık 7 küçük kadeh şarap) fazla alkol tüketmeyin.