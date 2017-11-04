İngiliz basını: Spacey hakkında soruşturma başlatıldı

Dünyaca ünlü aktör Kevin Spacey'ye yöneltilen taciz ve suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez İngiltere'de Spacey hakkındaki cinsel saldırı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Londra polisi, 2008'de yaşanan bir olayla ilgili soruşturma yapıldığını doğrularken, suçlamaların hedefindeki kişinin kimliğine ilişkin bir bilgi vermedi. İngiliz basını ise söz konusu kişinin olay yaşandığı sırada 20'li yaşlarının başında olan bir erkeğin şikâyeti üzerine hakkında soruşturma açılan Spacey olduğunu öne sürdü.

58 yaşındaki ünlü aktör, İngiltere başkenti Londra'da Old Vic Tiyatrosu'nda 10 yılı aşkın bir süre sanat yönetmenliği yapmıştı.

Aktörün rol aldığı House of Cards ekibinden de Spacey’e yönelik taciz suçlamaları geldi.

House of Cards ekibinden suçlama

İki Oscar ödüllü aktörün başrolünü üstlendiği House of Cards dizisinin ekibinden sekiz set çalışanı da CNN'e Spacey'nin çalışanları tacizine tanık olduklarını ve aktörün ''set ortamını zehirlediğini'' söyledi. Söz konusu çalışanlardan biri Spacey'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

Spacey'ye yönelik taciz suçlamaları ortaya çıktığında dizinin yayınlandığı Netflix kanalı altıncı ve son sezonu çekilmesi planlanan yapımın çekimlerinin süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.

"Bana tecavüz etmeye çalıştı"

Öte yandan ismini açıklamak istemeyen bir erkek de 15 yaşındayken Spacey'nin tecavüz girişimine uğradığını öne sürdü.

Ünlü aktörle, Spacey'nin verdiği oyunculuk dersine katılırken tanıştığında 12 yaşında olduğunu söyleyen bu kişi, iki yıl sonra da "cinselliğe dayalı bir ilişkiye" başladıklarını belirtti. Spacey'nin bir gün evinde kendisine tecavüz etmeye çalışmasının ardından ise ilişkiyi bitirdiğini öne süren iddia sahibi, ABD'li oyuncu için ''pedofil ve seks avcısı'' ifadelerini kullandı.

Rotterdam'da yapacağı konuşma iptal

Hollanda'da düzenlenen bir iş forumunun temsilcileri ise ünlü aktörle ilgili iddialardan sonra Spacey ile işbirliklerini iptal ettiklerini açıkladı. BusinessBoost Live'dan yapılan açıklamada 29 Kasım'da Rotterdam'da düzenlenecek bir konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Spacey'in katılımının artık ''arzu edilmediği'' ifade edildi.

Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik taciz ve tecavüz iddiaları ile başlayan süreç domino etkisi yaratarak, dünya genelinde taciz mağdurlarını yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmaya teşvik etmişti. Bu süreçte aktör Anthony Rapp, henüz 14 yaşındayken Kevin Spacey'nin kendisini taciz ettiğini açıklamıştı. Rapp'in açıklamasından sonra özür dileyen Spacey'nin ''Eşcinsel bir erkek olarak yaşamına devam etmek istediğini açıklaması'' kimi çevrelerce ''bir skandalı örtme çabası içinde yapılmış bir itiraf'' olarak nitelendirilmiş ve tepki çekmişti. Spacey gelen tepkiler üzerine tedavi göreceğini belirtmişti.

dpa/AP/AFP,SÖ/CÖ

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