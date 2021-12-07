İngiliz basını: Real Madrid, rekor ücretle aldığı Hazard'ı 21 milyon sterline satmaya hazır

T24 Spor

Real Madrid'in 2019'da bonuslarla 150 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek bir ücretle transfer ettiği Eden Hazard'ın İspanya'nın başkentindeki yılları kabus gibi geçti. İspanyol devinin devre arasında Belçikalı oyuncuyu 21 milyon sterline satabileceği belirtildi.

Express'in aktardığına göre Premier Lig ekiplerinden Everton ve West Ham, Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor.

The Mirror, Hazard'a devre arasında kulüpten ayrılabileceğinin söylendiğini aktardı.

İspanya'ya gelmesinden bu yana sakatlıklarla boğuşa Hazard, form tutmakta çok zorlandı ve Madrid formasıyla sadece 4 gol atabildi.

Real Madrid'in, oyuncu için 21 milyon sterlinlik teklifi kabul edeceği belirtildi.