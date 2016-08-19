İngiliz basını: Mario Balotelli, Fikret Orman'la yemek yedi

İngiliz basını, Manchester'da bulunan Wing's isimli restoranda Mario Balotelli ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yemek yediğini yazdı.

Mario Gomez, Wolfsburg ile sözleşme imzaladı. Portekiz'de bulunan Umut Güner ve Ali Naibi ise Talisca'nın yanında stoper Martins Indi ve forvet içinde Vincent Aboubakar için çalışıyor. Başkan Fikret Orman ise İngiltere'de. Asbaşkan Ahmet Nur Çebi de Başkan Orman'ın Ada'da olduğunu onaylayanlar arasında.

İddialara göre başkan Liverpool'dan Christian Benteke veya M.City'den Wilfred Bony'den birisini alarak İstanbul'a gelmek için şartları zorluyor. Tüm bu iddiaların ışığında ise İngiltere'den bomba gibi bir iddia geldi.

Birkaç gündür Ada'da bulunan Başkan Fikret Orman'ın dün akşam Manchester'de bulunan Wing's isimli restoranda Liverpool'un arızalı oyuncusu Mario Balotelli ile akşam yemeği yedi.

Mercedes'le mekanı terk etti

İngiltere'nin en ünlü dedikodu yazarlarından Andy Warren, dün Wing's'de Balotelli'ye tanımadığı bir ismin eşlik ettiğini, İtalyan oyuncunun da yemeğin ardından restoranın arka kapısından çıkarak Mercedes'i ile restoranı terk ettiğini yazdı.

Fotoğrafları çeken Eamonn Haber Ajansı'ndan James Clarke ile konuştuğunu ama Balotelli'nin yemek yediği kişiyi onun da tanımadığını iddia etti.

"Türkiye'den kendisini isteyen başkan"

Warren, bu öğleden sonra Showbiz TV'de katıldığı magazin ağırlıklı programda yaptığı araştırma sonrasında Balotelli'nin görüştüğü kişinin Türkiye'den kendisini isteyen takımın başkanı olduğunu iddia etti. Yaptığı araştırma sonrasında bu kişinin Monte Carlo'da Balotelli'nin menajeri olan Mino Raiola ile Türk takımının başkanı olduğunu söyledi.