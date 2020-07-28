İngiliz basını: Fenerbahçe, Eliasson ile ilk teması kurdu

İlk görüşme olumlu

Fenerbahçe, oyuncunun Türk asıllı menajeri Hasan Çetinkaya ile görüşme gerçekleştirip, transfer isteğini iletti.



Çetinkaya, sarı-lacivertlilere olumlu yaklaşsa da oyuncunun başka talipleri olduğunu da dile getirdi. İngiliz basınındaki haberlerde Eliasson’u isteyen diğer takımların İtalyan ekibi Lazio ve İspanyol takımı Villarreal olduğu kaydedildi.

Bristol teklif bekliyor

Bu sezon sözleşmesi biten Eliasson, 1 yıl uzatma opsiyonunu kullandı. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu ayrılmak istiyor. Bu nedenle Bristol City gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe’nin futbolcu satışından gelir elde etmesi halinde Eliasson için ilk etapta 3 milyon Euro önermesi bekleniyor.