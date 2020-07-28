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Spor

İngiliz basını: Fenerbahçe, Eliasson ile ilk teması kurdu

28 Temmuz 2020 11:29

Fenerbahçe, İngiltere Championship ekibi Bristol City’nin yıldızı Niclas Eliasson ile ilk teması kurdu. Bristol'un kalmasını istemediği 24 yaşındaki futbolcu için Lazio ve Villarreal de devrede.

Bu sezon kanat oyuncularından beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi bu bölgeye takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz basınına göre adaylardan biri Niclas Eliasson. 24 Championsip’te Bristol City formasıyla çok iyi bir sezon geçiren İsveçli yıldız, 37 lig maçında 3 gol ve 12 asist yaptı.

İlk görüşme olumlu

Fenerbahçe, oyuncunun Türk asıllı menajeri Hasan Çetinkaya ile görüşme gerçekleştirip, transfer isteğini iletti.

Çetinkaya, sarı-lacivertlilere olumlu yaklaşsa da oyuncunun başka talipleri olduğunu da dile getirdi. İngiliz basınındaki haberlerde Eliasson’u isteyen diğer takımların İtalyan ekibi Lazio ve İspanyol takımı Villarreal olduğu kaydedildi.

Bristol teklif bekliyor

Bu sezon sözleşmesi biten Eliasson, 1 yıl uzatma opsiyonunu kullandı. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncu ayrılmak istiyor. Bu nedenle Bristol City gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe’nin futbolcu satışından gelir elde etmesi halinde Eliasson için ilk etapta 3 milyon Euro önermesi bekleniyor.

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