Britanya basını: Beşiktaş, Chuba Akpom transferini bitirdi

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Chuba Akpom transferini bitirdiği iddia edildi

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın sürpriz bir anlaşma gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Britanya basınından Sky Sports, Beşiktaş'ın Arsenal'in eski futbolcusu Chuba Akpom için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bonservis bedeli 2 milyon Euro

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki golcü için PAOK'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Öte yandan Yunan basınında, Beşiktaş'ın Ocak ayından bu yana Akpom ile ilgilendiğini vurgulanırken, henüz PAOK ile anlaşmaya varılmadığı ama görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü yer aldı.

23 maçta 7 gol

Yunanistan'da geride kalan sezon PAOK formasıyla 23 maçta 7 gol atan ve 2 asist yapan Akpom, şu sıralarda Borusssia Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho ile birlikte tatil yapıyor.